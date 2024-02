Żużel. Znany obiekt obserwowany przez gwiazdy. Obejdą się smakiem?

Obiekt w Lonigo jest doskonale znany wszystkim kibicom żużla, ponieważ w latach 1996 i 2005-2008 odbywały się tam turnieje cyklu Speedway Grand Prix. Dwukrotnie zwyciężał Tomasz Gollob. To jedyny Polak, który stawał na najwyższym stopniu podium. Pogoda w przyszłym tygodniu w tym mieście nie będzie rozpieszczać, więc treningi zaplanowane przez Doyle'a, Rohana Tungate'a, Timo Lahtiego i Mateusza Dula nie dojdą do skutku .

Bartosz Zmarzlik rozważał wyjazd do Lonigo

Wyjazd do Lonigo rozważał nawet czterokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W jego przypadku ten pomysł raczej by nie wypalił, nawet gdyby we Włoszech była lepsza pogoda. Od poniedziałku do piątku mają spaść intensywne opady deszczu. Dopiero w sobotę, w dniu planowanego treningu (2 marca), będzie słonecznie. Przez aurę nie uda się przygotować nawierzchni do jazdy. Podczas pierwszych treningów żużlowcy chcą mieć komfortowe warunki, a deszcz to uniemożliwia i - przynajmniej na razie - skreśla Lonigo z potencjalnych kierunków.