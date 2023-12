Żużel. Znamy terminarz PGE Ekstraligi. Są niespodzianki!

Ogłoszenie terminarza PGE Ekstraligi na sezon 2024 nastąpiło w czwartkowy wieczór. Wcześniej w sieci pojawiły się przecieki mówiące o starciu na inaugurację ligi Betard Sparty Wrocław z ebut.pl Stalą Gorzów. Ostatecznie się one nie potwierdziły.

Terminarz PGE Ekstraligi. Znamy zestaw par na 1. kolejkę

Sezon ligowy w PGE Ekstralidze rozpocznie się 12 kwietnia w piątek od spotkania Fogo Unii Leszno z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Na drugie starcie przeniesiemy się do Wrocławia, gdzie Betard Sparta podejmie u siebie Enea Falubaz Zieloną Górę. Jest to w pewnym sensie mała niespodzianka, bo wszyscy spodziewali się, że beniaminek sezon rozpocznie od meczu na własnym torze i dostanie na start teoretycznie słabszego rywala.

Niedzielne mecze to pojedynek ebut.pl Stali Gorzów z For Nature Solutions Apatorem Toruń, czyli drużyn aspirujących do walki o medale w PGE Ekstralidze. Hitem 1. kolejki ma być mecz wzmocnionego po ostatnich transferach ZOOleszcz GKM-u Grudziądz z Platinum Motorem Lublin.