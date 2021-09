Turnieje półfinałowe odbędą się 17 i 18 września w łotewskim Daugavpils. Polacy zaprezentują się w pierwszym dniu, a za rywali będą mieć m.in. reprezentacje Dani i Szwecji. Biało - czerwoni będą jednak niekwestionowanym faworytem do awansu, a następnie zdobycia złotego medalu w finale na torze w Manchasterze (16 i 17 października). Do tej pory mówiło się, że drużynie trenera Rafała Dobruckiego mogą zagrozić jedynie Rosjanie, jednak w ostatnich dniach ze startu w imprezie wycofali się Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta, przez co Polacy wydają się być murowanym faworytem do zwycięstwa w całej imprezie.



Przy okazji powołań oficjalnie stało się jasne, że do drużyny narodowej powróci Maciej Janowski. Przypomnijmy, że żużlowiec od ponad roku jest skonfliktowany z byłym szkoleniowcem Markiem Cieślakiem. Panowie poróżnili się o podejście do obowiązków reprezentanta, przez co zawodnika Betard Sparty zabrakło w zeszłorocznej edycji Speedway of Nations. Pod jego nieobecność para Bartosz Zmarzlik - Szymon Woźniak uległa Rosjanom i zdobyła "tylko" srebrny medal. Co ciekawe, od początku rozgrywania tych zawodów czyli roku 2018, trzykrotnie po złoto sięgali Rosjanie. Marzenia o zwycięstwie były do tej pory poza zasięgiem reprezentacji Polski. Teraz może się to zmienić.



1. półfinał FIM SoN (17.09):

USA:

1. Broc Nicol

2. Luke Becker

3. Dillon Ruml

U21 1. Blake Borello

U21 2. Anthony Dion

Polska:

1. Maciej Janowski

2. Dominik Kubera

3. Bartosz Zmarzlik

U21 1. Wiktor Lampart

U21 2. Jakub Miśkowiak

Czechy:

1. Vaclav Milik

2. Josef Franc

3. Daniel Klima

U21 1. Jan Kvech

U21 2. Petr Chlupac

Dania:

1. Leon Madsen

2. Mikkel Michelsen

3. Anders Thomsen

U21 1. Mads Hansen

U21 2. Jonas Seifert-Salk

Słowenia:

1. Matic Ivacic

2. Nick Skorja

U21 1. Anze Grmek

Szwecja:

1. Fredrik Lindgren

2. Pontus Aspgren

3. Jacob Thorssell

U21 1. Philip Hellstrom-Bangs

U21 2. Alexander Woentin

Finlandia:

1. Timo Lahti

2. Tero Aarnio

3. Jesse Mustonen

U21 1. Timi Salonen

U21 2. Roni Niemela

2. półfinał FIM SoN (18.09):

Włochy:

1. Nicolas Covatti

2. Paco Castagna

3. Nicolas Vicentin

U21 1. Michele Menani

Australia:

1. Jason Doyle

2. Max Fricke

3. Jack Holder

U21 1. Keynan Rew

U21 2. Matthew Gilmore

Ukraina:

1. Aleksandr Loktaev

2. Vitalii Lisak

3. Stanislav Melnychuk

U21 1. Marko Levishyn

U21 2. Andryi Rozaliuk

Rosyjska Federacja Motocyklowa:

1. Sergei Logachev

2. Vladimir Borodulin

U21 1. Mark Karion

Łotwa:

1. Andzejs Lebedevs

2. Jevgenijs Kostigovs

3. Olegs Mihailovs

U21 1. Francis Gusts

U21 2. Daniils Kolodinskis

Niemcy:

1. Kai Huckenbeck

2. Martin Smolinski

U21 1. Nick Blodorn

Francja:

1. David Bellego

2. Dimitri Berge

U21 1. Steven Goret