Żużel. Zmarzlika spotkał ogromny zaszczyt. Na jednej liście z największymi asami polskiego sportu

Bartosz Zmarzlik w setce nominowanych przez Przegląd Sportowy w Plebiscycie na Sportowca 100-lecia. Głosowanie rusza w kwietniu, zwycięzcę poznamy na majowej gali. Żużel, prócz Zmarzlika, będzie reprezentował też Tomasz Gollob.

Przegląd Sportowy z okazji 100-lecia organizuje szczególną imprezę. W Plebiscycie na Sportowca 100-lecia wezmą udział zwycięzcy tradycyjnych corocznych plebiscytów oraz wybitni sportowcy wybrani przez kapitułę złożoną z ludzi sportu. W gronie nominowanych żużlowcy: Bartosz Zmarzlik i Tomasz Gollob.

Zmarzlik to pierwszy w historii zawodnik, który wywalczył i obronił tytuł mistrz świata. A to raczej nie koniec jego sukcesów. Skala talentu Zmarzlika, ale przede wszystkim jego pracowitość, każą sądzić, że jeszcze nie raz zdobędzie złoto. Niektórzy wielcy żużla już mówią, że to materiał na wielokrotnego mistrza świata. Nam wypada się jedynie cieszyć z tego, że w tej dyscyplinie trafił nam się taki talent.

Wracają do plebiscytu, to już sama obecność w setce, to wielka sprawa dla Zmarzlika i dla dyscypliny. Wśród nominowanych są przecież największe sławy polskiego sportu: medaliści olimpijscy, wielcy mistrzowie. Co nazwisko, to historia zapierająca dech w piersiach.

- Jeśli w tym roku Zmarzlik zdobędzie złoty medal, to po legendarnym Ivanie Maugerze będzie dopiero drugim zawodnikiem w historii, któremu udało się wygrać mistrzostwa świata trzy lata z rzędu. Przed sezonem 2021 Zmarzlik mówi, że nie czuje już żadnej presji, ale nie ma się czemu dziwić - czytamy w uzasadnieniu nominacji Zmarzlika na internetowych stronach Przeglądu.

