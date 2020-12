Żużel. Zmarzlik i spółka w Familiadzie, a Strasburger nie zna żadnych dowcipów o żużlowcach

1 stycznia o godzinie 14:00 na antenie TVP 2 odbędzie się transmisja specjalnego odcinka kultowej Familiady. Naprzeciw siebie staną odwieczni lokalni rywale: reprezentanci RM Solar Falubazu Zielona Góra i Moje Bermudy Stali Gorzów na czele z Bartoszem Zmarzlikiem. – Negocjacje o pojawieniu się żużla w Familiadzie trwały od ponad roku – zdradza prowadzący program Karol Strasburger.

Falubaz Zielona Góra będą reprezentować w Familiadzie: kapitan Piotr Protasiewicz, trener Piotr Żyto i ulubieniec kibiców Patryk Dudek. Po drugiej stronie studia ich przeciwnicy z drugiej stolicy województwa: prezes Moje Bermudy Stali Marek Grzyb, młody Wiktor Jasiński i rzecz jasna dwukrotny indywidualny mistrz świata na żużlu - Bartosz Zmarzlik.

- Negocjacje o pojawieniu się żużla w Familiadzie trwały od ponad roku - zdradził Tygodnikowi Żużlowemu Karol Strasburger. - Przeważnie zawodnicy mają jakieś zawody albo obozy i trudno to poukładać tak, żeby wszystkim te terminy pasowały. Chodzi też o to, że wybitni sportowcy, nieważne z jakiej dyscypliny, bardzo nie lubią przegrywać. W żadnej rywalizacji. Obawiają się, że wypadną niekorzystnie albo się skompromitują i trzeba ich mocno przekonywać, że to tylko zabawa - tłumaczył znany aktor, a prywatnie sympatyk czarnego sportu. - Jeszcze jako mały chłopak biegałem na żużel w Warszawie. To było jeszcze na stadionie Skry - wspominał.

Gra toczyć będzie się o pieniądze, podobnie jak w każdym innym odcinku teleturnieju. Tym razem jednak zwycięska drużyna nie zabierze ich do domu, a przekaże na wybrany przez siebie cel charytatywny. Program nie narzuca żadnej konkretnej fundacji, podobnie jak zostawił klubom swobodę przy doborze reprezentantów. - Wiadomo, że jak każdy chciałbym gościć u siebie Zmarzlika, bo to dwukrotny mistrz świata i bardzo popularny sportowiec. Jednak to kluby same wybrały swoich przedstawicieli. Wiadomo, że Zmarzlik jest rozrywany przez media i był problem czasowy z różnymi jego obowiązkami, ale udało się to pogodzić - wyjaśniał Strasburger.

Prowadzący Familiadę słynie z tak zwanych "sucharów" - oryginalnych dowcipów, którymi rozpoczyna odcinki programu. - Na razie jest z tym problem, bo jeszcze nic specjalnego nie wymyśliłem - wyznał. -Nie ma nic takiego, co by mi pasowało i było związane ze sportem żużlowym. Przyznam, że choć znam trochę to środowisko, to nic takiego do mnie nie dotarło. Ja wiem, że ludzie oczekują i fajnie byłoby coś, może o Zmarzliku, powiedzieć, ale nie wiem, czy są w ogóle jakieś dowcipy o żużlowcach - martwił się.

