Żużel. Złoty Kask. Kadrowicze jadą o prestiż i Grand Prix. Zmarzlik broni tytułu

Po kilku latach przerwy, finał Złotego Kasku zostanie rozegrany na obiekcie drużyny występującej na co dzień w najlepszej lidze świata. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2017, kiedy to podobnie jak teraz gospodarzem imprezy była Zielona Góra. Dodatkowego smaczku turniejowi dodaje również fakt, iż zorganizowany zostanie wieczorową porą, w świetle jupiterów.

21 czerwca kibice zgromadzeni na stadionie nie powinni narzekać na nudę. Ostatnie domowe mecze Marwis.pl Falubazu udowodniły, że przy W69 da się ścigać. O stawkę również nie trzeba się martwić, ponieważ w zawodach wystąpią tylko i wyłącznie zawodnicy powołani do kadry narodowej, z dwukrotnym mistrzem świata - Bartoszem Zmarzlikiem na czele.

Żużlowiec Moje Bermudy Stali broni tytuł wywalczony przed rokiem w Bydgoszczy. Przed nim jednak ciężkie zadanie. Za wszelką cenę szyki spróbuje pokrzyżować mu między innymi Maciej Janowski. Kapitan Betard Sparty jest w wybornej wręcz formie. Ponadto nie można zapominać o Patryku Dudku, który tor przy W69 zna jak własną kieszeń i z całą pewnością w poniedziałek nie zawaha się użyć swojej ogromnej wiedzy.

W kość faworytom mogą dać także młode wilczki. Całkiem niedawno z przyzwoitej strony w toruńskim PGE IMME pokazał się chociażby Jakub Miśkowiak. Przyzwoicie w sezonie 2021 spisuje się Wiktor Lampart. Junior Motoru Lublin ustabilizował formę i przy dobrych wiatrach zamiesza w czołówce.

Złoty Kask to oczywiście ogromny prestiż. Turniej ten wygrywali najlepsi z najlepszych. Zawodnicy w poniedziałkowy wieczór powalczą też o coś więcej. Triumfator zawodów z miejsca uzyska awans do przyszłorocznych eliminacji do cyklu Grand Prix i indywidualnych mistrzostw Europy. Kolorytu rywalizacji doda również fakt, iż w tym roku zmagania będą również Memoriałem Jerzego Szczakiela, pierwszego polskiego mistrza świata na żużlu.

Lista startowa finału Złotego Kasku:

1. Jarosław Hampel

2. Paweł Przedpełski

3. Janusz Kołodziej

4. Gleb Czugunow

5. Tobiasz Musielak

6. Mateusz Tonder

7. Maciej Janowski

8. Wiktor Lampart

9. Piotr Pawlicki

10. Jakub Miśkowiak

11. Szymon Woźniak

12. Bartosz Zmarzlik

13. Patryk Dudek

14. Bartosz Smektała

15. Dominik Kubera

16. Piotr Protasiewicz - dzika karta

Początek zawodów w poniedziałek 21 czerwca o godzinie 19:00.

