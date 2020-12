Żużel. Zaszczep się na COVID-19, kupisz karnet za pół ceny. Ciekawa akcja RzTŻ Rzeszów

Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe zaoferowało kibicom ciekawą promocję – osoby, które okażą tzw. paszport zaszczepionego na koronawirusa, będą mogły zakupić karnet na mecze klubu w sezonie 2021 z pięćdziesięcioprocentową zniżką. Całoroczne wejściówki trafią do sprzedaży już wkrótce. Temat szczepionek w czarnym sporcie nasila się z dnia na dzień.

- Mamy trudne czasy, ale jest szansa na powrót do normalności! Wszystko, co rozpoczęliśmy końcem 2019 roku robimy dla Was - kibiców rzeszowskiego speedway'a. Mając na uwadze Wasze zdrowie oraz fakt, że najlepsze żużlowe widowiska są przy pełnych trybunach, chcemy zachęcić do szczepień przeciwko koronawirusowi. Promujemy szczepienia, bo jesteśmy przekonani, że to jedyna droga, aby wygrać z pandemią i wiosną spotkać się na trybunach w pełnym gronie, bez ograniczeń - przekazali działacze RzTŻ-u za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Co prawda, dostępność szczepionek na COVID-19 w naszym kraju jest wciąż ograniczona, więc nie wszystkim chętnym dane będzie skorzystać z oferty rzeszowian. Wiele wskazuje na to, że jej głównymi beneficjentami staną się przede wszystkim pracownicy służby zdrowia, opieki społecznej służb mundurowych, a także nauczyciele albo seniorzy. Niewiele wskazuje na to, by osoby spoza tych grup zdążyły zaszczepić się na tyle szybko, by móc myśleć o uzyskaniu za to zniżki na karnet RzTŻ-u. Mimo to akcja wydaje się naprawdę ciekawa, a przyświecające jej hasło: "DBAJMY O WSPÓLNE DOBRO I ZDROWIE" szczere i trafne.

Ogłoszenie RzTŻ-u zbiegło się w czasie z dyskusją na temat masowych szczepień żużlowców przed startem nadchodzącego sezonu. - Na razie rzucam to jako pomysł. Proszę nie traktować tego jako zapowiedź, że tak będzie. Na pewno spotkamy się w gronie osób zarządzających polskim żużlem. Myślę, że zaczniemy o tym rozmawiać na początku nowego roku - mówił portalowi polskizuzel.pl Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.

Miniony sezon był pod kątem epidemicznym całkiem udany dla czarnego sportu nad Wisłą. Żużlowcy w innych krajach zmagali się z wieloma problemami, niektóre ligi (choćby angielska czy niemiecka) nawet nie wystartowały. W Polsce mimo kilkumiesięcznego opóźnienia kibice mogli zaś obejrzeć wszystkie 3 klasy rozgrywkowe. Przypadki zakażeń wśród zawodników czy trenerów były naprawdę sporadyczne i praktycznie nie miały wpływu na przebieg sezonu.

Zdjęcie Mecz RzTŻ - Kolejarz. Na prowadzeniu Bartosz Smektała, za nim Dawid Stachyra / Jarosław Pabijan / Newspix

