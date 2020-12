Żużel. Zapłacili 104 tysiące za Doyle’a, tyle samo chcą za Kuberę

W Fogo Unii dziwią się, że żużlowy światek jest oburzony żądaniem zapłaty ekwiwalentu za Dominika Kuberę. Mówią, że jakoś nikt nie płakał nad Unią, kiedy ta musiała zapłacić eWinner Apatorowi Toruń za Jasona Doyle’a.

104 tysiące złotych, tyle dokładnie Fogo Unia Leszno zapłaciła eWinner Apatorowi Toruń za Jasona Doyle’a. Australijczyk miał ważny kontrakt z toruńskim klubem. Ten go nie chciał, ale za darmo też nie zamierzał go oddać. Kiedy Unia zdecydowała się na zakontraktowanie mistrza świata z 2017 roku, to usłyszała konkretne żądanie finansowe. Chcąc mieć Doyle’a, musiała zapłacić. I nie miało znaczenia, że Apator nie widział go w składzie.

Teraz Fogo Unia chciałaby odzyskać, to co wydała na Doyle’a, otrzymując od Motoru Lublin ekwiwalent za wyszkolenie Dominika Kubery. W Motorze wymyślili jednak sobie, że nie dadzą ani złotówki, a Kubera pojedzie od 4. Kolejki. Będzie to możliwe, bo Kubera 15 kwietnia będzie świętował 22. urodziny, a po nich będzie wolny niczym ptak. Regulamin stanowi bowiem, że to jest data graniczna, po niej ekwiwalent nie przysługuje. Kubera i Motor mają to szczęście, że kilka dni po 15 kwietnia otwiera się okno transferowe, w którym będzie można zatwierdzić zawodnika do rozgrywek.

W tej chwili Unia chce za Kuberę 800 tysięcy, ale wiadomo, że w trakcie negocjacji cena mocno zejdzie w dół. Wiemy, że w Lesznie byliby zadowoleni, gdyby dostali tyle, ile wyłożyli na wykupienie kontraktu Doyle’a. Inna sprawa, że za transfer Doyle’a płaciła spółka Fogo Unia, a na Kuberze ma szansę zarobić KS Unia, stowarzyszenie zajmujące się szkoleniem. Tam mówią, że jakby dostali 100 tysięcy, to przynajmniej kupiliby jakieś dwa używane motocykle dla młodych adeptów.

Warto odnotować, że w tej chwili na liście gotówkowych transferów numerem 1 jest Max Fricke, który przeniósł się ze Betard Sparty Wrocław do RM Solar Falubazu Zielona Góra za 300 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajmuje Karol Żupiński, za którego eWinner Apator zapłacił Zdunek Wybrzeżu Gdańsk 250 tysięcy. Trzeci jest Doyle, czwarty Mateusz Cierniak, który zamienił Unię Tarnów na Motor Lublin za 10 tysięcy.

