Żużel. Zagar wyleci z PGE Ekstraligi? Nic nie jedzie, a wielu chce go zastąpić

Patryk Głowacki Żużel

Gdy Matej Zagar przychodził do Marwis.pl Falubazu Zielona Góra, zarząd i kibice widzieli w nim lidera. Sezon brutalnie weryfikuje to założenie. Zagar jeździ słabo i często zawodzi drużynę. Jeśli zawodnik nie się nie poprawi, mało prawdopodobne, by w przyszłym roku znalazł klub w PGE Ekstralidze.

