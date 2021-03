Cellfast Wilki są na ostatniej prostej przygotowań do pierwszego wyjazdu na tor. Żużlowcy z Podkarpacia w ostatnim czasie często korzystają z komory normobarycznej, gdzie regenerują się po wysiłku. Zaawansowana technologia może pomóc im także w trakcie sezonu i dać przewagę nad rywalami.

Reklama





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Orzeł kozłem ofiarnym. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Nie od dziś wiadomo, że w żużlu liczy się każdy detal. Z takiego założenia wychodzą Cellfast Wilki, które zawarły porozumienie z N-Baria Komora Normobaryczna Rzeszów. Dzięki temu żużlowcy beniaminka eWinner 1. Ligi mogą regenerować się po wysiłku w specjalnie przystosowanych komorach normobarycznych. Terapia ta zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Polega ona na przebywaniu w pomieszczeniu o zwiększonym ciśnieniu, zawartości tlenu oraz dwutlenku węgla. Dodatkowo atmosfera wzbogacona jest o cząsteczkowy wodór, co sprawia, że panują tam warunki idealne.

Wizyty w rzeszowskiej komorze chwali sobie między innymi Patryk Wojdyło, jeden z kluczowych zawodników krośnieńskiego zespołu w sezonie 2021. - Warunki są naprawdę fajne. Po takim dwugodzinnym seansie w komorze, człowiek wychodzi odmieniony. Po chwili odpoczynku staje się bardziej energiczny i chętny do działania. Regeneracja i odprężenie są odczuwalne, to po prostu pierwsza klasa. Polecam każdemu kto chce zadbać o siebie - oznajmił zawodnik na oficjalnej stronie klubowej Cellfast Wilków.

Radości z faktu goszczenia u siebie żużlowców nie ukrywa także właściciel N-Baria Komora Normobaryczna Rzeszów, Jan Szmyd. - Cieszymy się, że zawodnicy krośnieńskiej drużyny korzystają z naszej komory. Zrobili na nas bardzo dobre wrażenie. Widać, że to prawdziwi profesjonaliści, którzy przykładają dużą wagę do kondycji swoich organizmów. Jeden z nich już zapowiedział, że będzie zjawiał się u nas regularnie. W końcu komora daje człowiekowi to, czego najbardziej potrzebuje. Liczymy, że choć trochę przyczynimy się do wysokiej formy Wilków w sezonie ligowym - powiedział.

Wszyscy są już jednak myślami przy torze. Z racji remontu na stadionie, krośnianie będą musieli trenować na innym obiekcie. Pomimo tego, zawodnicy odliczają dni do pierwszych jazd. - Trzeba mieć coraz lepszy kontakt z motorami. Im bliżej sezonu tym człowiekowi coraz bardziej chce się jeździć. Oby tylko w najbliższych dniach były sprzyjające warunki pogodowe. Trzymamy za to kciuki i liczymy, że już niedługo uda się pośmigać pierwsze kółka na żużlówce - zakończył Patryk Wojdyło.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Zdjęcie Andriej Karpow w barwach Wilków / Marcin Karczewski / Newspix