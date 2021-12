Żużel z pianką. Browary inwestują w ten sport

Kolejarz Rawicz to zdecydowanie rewelacja ostatnich miesięcy. Rozstanie z Fogo Unią Leszno miało przycisnąć klub, a tymczasem rawicki żużel rozkwita. Ciekawe transfery i jakościowa praca w social mediach już zrobiły swoje. Niektórzy sugerowali, że takiej drużyny nie wytrzyma budżet. Tymczasem Kolejarz jako jedyny w 2. Lidze Żużlowej otrzymał pełną licencję.



Klub idzie za ciosem. Kilka dni temu do projektu dołączył Browar Bojanowo. Efektem współpracy jest specjalnie piwo. Jego nazwa - "Niedźwiedź", wprost nawiązuje do drużyny z Rawicza. Dla smakoszy trunku warto zaznaczyć, że będzie to piwo jasne. Jego sprzedaż zacznie się niebawem, także już podczas pierwszych domowych meczów kibice dowiedzą się, jak smakuje produkt.

- Przedsięwzięcie ma ogromny potencjał, zatem nie wykluczamy możliwości dostawiania do asortymentu kolejnych gatunków piwa spod szyldu "Niedźwiedź". Pierwsze rozlewy planujemy w połowie stycznia, a piwo pojawi się na półkach sklepowych w promieniu 60 km od Browaru Bojanowo. Oczywiście priorytetem dystrybucyjnym będzie miasto Rawicz - powiedział na facebookowym profilu Kolejarza prezes Browaru, Maciej Jakubiak.



ROW Rybnik również poszedł tą drogą

Stworzenie dedykowanego piwa to nietypowa inicjatywa. Kolejarz jednak nie jest pierwszy. Podobną drogę w tym roku obrał ROW Rybnik. Klub związał się z Browarem Rybnik, czego efektem zostanie również dedykowany trunek. Na zachętę do zakupu produktu, każda złotówka ze sprzedanej butelki dodatkowo zasili konto rybniczan.

To nie pierwszy raz, kiedy ROW ma "piwne" wsparcie. Kilka lat temu mocno z projektem współpracowało Tyskie. Obu podmioty angażowały do działań kibiców rybnickiego żużla. Ci mogli przynosić kapsle do specjalnych urn, by finalnie sponsor pozyskał dla ROW-u nowy motocykl.

Szukając przykładów w innych miastach, w przeszłości na Polonii Bydgoszcz, wtedy jeszcze znajdującej się w czołówce, reklamę robił sobie Kujawiak. W pamięci wielu kibiców zachowało się pewnie lecące z głośników "Kujawiak to speedwaya smak". Choć melodia wpadała w ucho, nie była ona najbardziej wyszukana. Temu porozumieniu przeszkodziła jednak ustawa o wychowaniu w trzeźwości, a potem zamknięcie bydgoskich browarów.