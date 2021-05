6 maja o 16.00 zapadnie wyrok w sprawie Maksyma Drabika. POLADA chce 2 lat zawieszenia dla żużlowca, adwokaci zawodnika postulują, by utrzymać w mocy ostatni wyrok panelu dyscyplinarnego polskiej antydopingówki, która skazała Drabika na rok zawieszenia za przyjęcie zabronionej kroplówki.

Jeśli nic się nie zmieni, to 6 maja Maksym Drabik ponownie usłyszy, że jest zawieszony w prawach zawodnika do 30 października 2021 roku. Aby tak się jednak stało panel dyscyplinarny POLADA musi odrzucić wniosek polskiej antydopingówki o wydłużenie kary do 2 lat.

Antydopingówka chce dwuletniego zawieszenia Drabika w związku ze sprzecznymi zeznaniami świadków. Poza tym już Trybunał Arbitrażowy przy PKOl nie uznał podania kroplówki za jednodniową hospitalizację na stadionie. Zresztą zeznania (Drabika i byłego już lekarza klubowego Betardu Sparty Wrocław, gdzie startował zawodnik) miały się zmieniać w toku sprawy.

Drabik pięciokrotnie przekroczył normę

Zdaniem POLADA podania kroplówki nie poprzedziły żadne badania. Wszystko miało być robione na oko. Nie było żadnych podstaw, by twierdzić, że zdrowie sportowca było w jakikolwiek sposób zagrożone. Antydopingówka dowodzi też, że Drabik pięciokrotnie przekroczył normę.

Trudno powiedzieć, jaki będzie finał sprawy. Adwokaci Drabika w ostatniej chwili zmienili front I napisali, że nie będą się odwoływać. Zapytaliśmy dwóch prawników, co o tym sądzą i jak może to potraktować panel dyscyplinarny POLADA? Ich zdaniem to ostatnie pismo obrońców jest w istocie przyznaniem się do winy. To wygląda tak, jakby po roku walki adwokaci nagle powiedzieli sędziemu: przepraszamy za całe zamieszanie, mieliście rację.

WADA może zaszkodzić zawodnikowi Sparty

Załóżmy jednak, że wszystko zakończy się po myśli zawodnika. Jeśli wyrok rocznego zawieszenia zostanie utrzymany w mocy, to wtedy Drabik będzie mógł już tylko martwić się o to, co zrobią FIM I WADA. Federacja raczej nie powinna zgłaszać zastrzeżeń, zwykle tego nie robi, ale Światowa Agencja Antydopingowa może zabrać głos.

Może, ale nie musi. W żużlu jeszcze tego nie robiła. Ostatnio zawodnik startujący w pite-bike’ach dostał jednak od WADA dłuższy wyrok. Wstępnie był zawieszony na 2 lata, ale kara została wydłużona. Inna sprawa, że tam chodziło o sterydy. Przewinienie Drabika to jednak nie ten kaliber.

