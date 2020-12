​Żużel. Wymiana całego składu była konieczna. Seniorzy będą ciągnąć wynik beniaminka z Krosna

W listopadowym wywiadzie dla naszego portalu prezes Cellfast Wilków Krosno - Grzegorz Leśniak - przyznał, że nie chciał popełniać błędu Jerzego Kanclerza, który po awansie Abramczyk Polonii Bydgoszcz postawił w większości na zawodników z drugoligowych torów. Przyszłoroczny beniaminek wymienił niemal cały skład, formacja seniorska ma ciągnąć wynik.

Wymiana niemal całego składu była konieczna, ponieważ różnica poziomów między eWinner 1. Ligą, a 2. Ligą Żużlową naprawdę jest duża. Przekonał się o tym w 2020 roku Jerzy Kanclerz, który postawił w większości na zawodników z drugoligowych torów i omal nie skończyło się to spadkiem. Dopiero późniejsze wzmocnienia uratowały Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Prezes Cellfast Wilków Krosno - Grzegorz Leśniak - nie chciał popełniać błędu działacza znad Brdy i zakontraktował zaprawionych w ciężkich bojach seniorów.

Wynik ciągnąć powinni przede wszystkim obcokrajowcy, czyli Peter Ljung i Andrzej Lebiediew. - Ljung wiele razy był kuszony przez kluby PGE Ekstraligi, ale upodobał sobie pierwszą i jest tam wielką gwiazdą. W tym roku w Unii Tarnów prezentował się świetnie. Myślę, że ten startowiec będzie w wielu meczach ciągnął Wilki za uszy. Lebiediew? Potrafi się ścigać. Inna sprawa, że on kiedyś jeździł doskonale, a teraz obniżył loty. Jemu w jeździe przeszkadza inteligencja. Za dużo myśli, nie zawsze wybiera przez to dobre rozwiązania. Jednak on jest ambitny i ja wierzę, że się odbuduje - ocenił Wojciech Dankiewicz w rozmowie z portalem polskizuzel.pl.

Gigantycznym doświadczeniem mogą się pochwalić krajowy seniorzy - Daniel Jeleniewski oraz Mateusz Szczepaniak. - Jeleniewski dużo w swojej karierze osiągnął. Pamiętam go z dawnych lat, kiedy brylował na torze i z każdym potrafił wygrać. Jego atutem jest też to, że potrafi współpracować z kolegą z pary. Jak będzie na fali, jak złapie wiatr w żagle, to będzie mocnym punktem. Szczepaniak ma ambicje ekstraligowe, jest trochę niespełniony, więc Wilki na pewno będą miały z niego pociechę. Potrafi rywalizować z najlepszymi, to dobry, ułożony i zwykle dobrze przygotowany sprzętowo zawodnik - dodał.

Ciekawym rozwiązaniem na pozycji U-24 jest Patryk Wojdyło. Najsłabiej prezentują się jednak juniorzy - Jakub Janik i Aleks Rydlewski. - Nie będzie to silna formacja młodzieżowa. W zasadzie Wilki skorzystały z okazji, że ekstraligowy Apator chciał się pozbyć tej dwójki. Zakładam jednak, że ci dwaj będą pracować, a od czasu do czasu czymś pozytywnym zaskoczą. Wynik będą jednak ciągnąć seniorzy - podsumował Dankiewicz.

