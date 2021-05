Żużel. Wygrali los na loterii. Rafał Karczmarz odbudowuje się w zawodach młodzieżowych

Rafał Karczmarz po powrocie ze zgrupowania na Teneryfie (w lutym) został zatrzymany przez policję za hałasowanie i zakłócanie porządku. Był pijany. Ponadto miał jeszcze znieważyć funkcjonariuszy. Gorzowski klub po rozmowie z 22-latkiem zawiesił go w prawach zawodnika do odwołania. Kiedy jednak można było wyjechać na tor, to oczywiście zaczął kręcić próbne kółka z pozostałą częścią drużyny.

Senior Moje Bermudy Stali bardzo słabo punktuje na początku rozgrywek PGE Ekstraligi. Regulamin o zawodniku do lat 24 oczywiście mu sprzyja, tylko z tyłu głowy musi mieć rywalizację z Marcusem Birkemose. W sześciu dotychczasowych spotkań gorzowskiego zespołu Karczmarz wystartował tylko w 13 biegach. Efekt? Mizerny, bo uzbierał zaledwie 8 "oczek" z bonusem (średnia biegowa 0,692).

Młody żużlowiec ma szczęście. Od tego sezonu 22-latkowie oraz 23-latkowie mogą startować w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów, co pozwala im na utrzymanie rytmu jazdy, a także sprawdzenie motocykli. Karczmarz swego czasu miał papiery na jazdę, być może bardziej zapełniony kalendarz startów pozwoli mu się odbudować.

We wtorkowych zawodach w Zielonej Górze wywalczył 14 punktów, a jego Grupa Polmotor Stal wygrała cały turniej z dorobkiem 48 "oczek". Drugie miejsce zajął Francepol Falubaz (37), trzecie Unia Leszno II (33), a czwarte SpecHouse PSŻ (1). Zespół ze stolicy Wielkopolski reprezentował tylko Kacper Makowski. Na wtorek były zaplanowane jeszcze dwie rundy DMPJ. Ścigania w Grudziądzu i Częstochowie jednak nie było z powodu niekorzystnej dla żużla pogody.

Dodajmy, że w DMPJ wystąpili już inni młodzi seniorzy - Patryk Rolnicki, Patryk Wojdyło, Michał Gruchalski, Piotr Pióro, Damian Pawliczak, Mateusz Tonder oraz Robert Chmiel. Przepis w regulaminie jest jak najbardziej pozytywnie odbierany. Dzięki niemu seniorzy do 23. roku życia mają gdzie rozwijać swoje umiejętności. Największe doświadczenie zdobywa się oczywiście w lidze, lecz tam po dwóch słabszych meczach mogą być odstawiani od składu.

