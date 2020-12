Rafał Dobrucki wydawał się jedynym naturalnym kandydatem do zastąpienia Marka Cieślaka na stanowisku selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski. Z kadrą młodzieżową zdobył 18 medali, w tym aż 16 złotych! Miał spory wpływ na to, że dzisiejsze pokolenie polskich żużlowców określa się mianem najlepszego w historii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostafiński i Hynek biorą się za łby. Wideo INTERIA.TV

W sezonie 2011 - podczas Derbów Ziemi Lubuskiej - doświadczony zawodnik Falubazu Rafał Dobrucki ulega ciężkiej kontuzji. We wrześniu tego samego roku decyduje się na zakończenie kariery. Niemal równolegle do tej sytuacji swój zielonogórski etap kończy Marek Cieślak, selekcjoner przenosi się do Tarnowa. Włodarze Falubazu postanowili powierzyć drużynę właśnie Dobruckiemu.

Reklama

Jednocześnie przyjął on ofertę prowadzenia młodzieżowej reprezentacji Polski. Debiutancki rok w roli selekcjonera ukoronował dwoma pewnie zdobytymi mistrzostwami - najpierw świata w Gnieźnie, a tydzień później Europy w Landshut. Na uwagę zasługuje obecność w młodzieżowym składzie Przemysława Pawlickiego czy Tobiasza Musielaka - zawodników dziś uznawanych już za "stare wygi - gdyż świetnie oddaje to długość trenerskiej ścieżki i ogrom doświadczenia jakie ma za swoimi plecami Dobrucki.

Już wówczas mógł też liczyć na siedemnastoletniego jeszcze Bartosza Zmarzlika - przyszły mistrz świata zdobył w Gnieźnie 8 punktów w 3 startach, jednak nie dane było mu ukończyć zawody. Opuścił stadion przy Wrzesińskiej z groźną kontuzją nogi.

Finał Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów - Gniezno, 1 września 2012

I Polska - 61 pkt. 1. Patryk Dudek - 13 (2,3,3,3,2) 2. Maciej Janowski - 15 (3,3,3,3,3) 3. Tobiasz Musielak - 12 (3,2,2,2,3) 4. Przemysław Pawlicki - 13 (3,3,2,3,2) 5. Bartosz Zmarzlik - 8 (3,2,3,-,-)

Finał Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów - Landshut (Niemcy) 8 września 2012

I Polska - 48 pkt. Kacper Gomólski - 7 (2,2,3,-,-) Tobiasz Musielak - 10 (3,3,2,0,2) Piotr Pawlicki - 14 (3,3,2,3,3) Łukasz Sówka - 4 (1,-,3,-,-) Przemysław Pawlicki - 13 (2,3,3,2,3)

Kolejny rok był dla Dobruckiego zimnym prysznicem. Czarny sport po raz kolejny udowodnił, że do sukcesów nie wystarczą utalentowani żużlowcy, dobry sprzęt i umiejętna taktyka. Polska przegrała z Duńczykami walkę o złoto DMŚJ zaledwie jednym punktem. Młodzieżowcy z kraju Hamleta pomścili tym samym swoich starszych rodaków, którzy kilka tygodni wcześniej przegrali z Polakami w identycznym stosunku.

Wcześniej jednak na torze w Opolu udało się obronić drużynowy czempionat kontynentu. Młodszych kibiców może nieco dziwić obecność w reprezentacji kraju Artura Czai, który przez ostatnie lata nie należał - delikatnie rzecz ujmując - do czołówki polskich żużlowców. Wychowanek Włókniarza Częstochowa był wówczas jednak uważany za naprawdę spory talent.

Finał DMEJ - Opole, 6 lipca 2013

I Polska - 50 pkt. Piotr Pawlicki - 12 (3,3,3,-,3) Artur Czaja - 9 (3,2,-,2,2) Paweł Przedpełski - 8 (3,-,2,1,2) Krystian Pieszczek - 10 (2,2,3,3,-) Bartosz Zmarzlik - 11 (-,2,3,3,3)

Finał DMŚJ - Pardubice (Czechy), 28 września 2013

II Polska - 41 pkt. Patryk Dudek - 10 (2,1,3,2,2) Paweł Przedpełski - 10 (2,2,3,1,2) Piotr Pawlicki - 8 (2,3,2,1,w) Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,3,1,3)

Sezon 2014 to już zupełna dominacja polskich juniorów. Rafał Dobrucki wciąż pełnił funkcję trenera Falubazu, jednak po ukończeniu 22 lat przez Patryka Dudka nie próbował na siłę wciskać do reprezentacji swoich klubowych podopiecznych. Z niemieckiego Herxheim wyjechał z kolejnym mistrzostwem Europy zdobytym w głównej mierze dzięki dwóm kompletom młodzieżowców Stali Gorzów (Zmarzlika i Cyfera) - największego lokalnego rywala Falubazu.

Polacy złoto wywieźli również z duńskiego Slangerup biorąc na gospodarzach srogi rewanż za poprzedni sezon. Nie pomógł ani atut własnego toru ani obecność w składzie takich zawodników jak Thomsen, Michelsen czy Bech. Duńczycy tracili w końcowym zestawieniu aż 16 oczek do drużyny Dobruckiego.

Finał DMEJ - Herxheim (Niemcy), 28 czerwca 2014

I Polska - 49 pkt. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3) Krystian Pieszczek - 4 (1,0,-,-,3) Adrian Cyfer - 12 (3,3,3,3,-) Paweł Przedpełski - 9 (3,w,3,2,1) Piotr Pawlicki - 9 (3,3,3)

Finał DMŚJ - Slangerup (Dania), 23 sierpnia 2014

I Polska - 51 pkt. Bartosz Zmarzlik - 13 (2,3,3,2,3) Piotr Pawlicki - 14 (3,3,3,2,3) Kacper Gomólski - 10 (3,2,3,2,0) Paweł Przedpełski - 14 (3,3,3,2,3)

Kolejny sezon to potwierdzenie dominacji Polaków. Najpierw zwyciężyli w rozgrywkach kontynentalnych mimo absencji Maksyma Drabika i słabej formy Bartosza Smektały okraszonej aż dwoma wykluczeniami w czterech startach. Następnie w australijskiej Mildurze obronili mistrzostwo świata. Po finale Dobrucki najcieplej wypowiadał się o Przedpełskim, mimo iż torunianin zdobył na Antypodach jedynie 7 punktów przy 13 oczkach Drabika oraz kompletach Zmarzlika i Piotra Pawlickiego. - Po groźnym upadku na prowadzeniu dał z siebie wszystko w kolejnych wyścigach. Pojechał na 110 procent swoich możliwości - powiedział portalowi polskizuzel.pl

Finał DMEJ - Pilzno (Czechy), 12 września 2015

I Polska - 35 pkt. Krystian Pieszczek - 10 (3,2,0,2,3) Kacper Woryna - 9 (2,3,3,1,w) Adrian Cyfer - 10 (1,2,3,2,2) Bartosz Smektała - 4 (w,3,w,1,-) Krystian Rempała - 2 (2)

Finał DMŚJ - Mildura (Australia), 31 października 2015

I Polska - 50 pkt. Maksym Drabik - 13 (3,3,3,1,3) Piotr Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3) Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3) Paweł Przedpełski - 7 (w,3,2,1,1)

Kolejny sezon, kolejna podwójna korona. Polacy pewnie zwyciężyli zarówno w mistrzostwach świata w Norrkoeping i Europy w Stralsund. Po sezonie plotkowało się o odsunięciu Dobruckiego. Mówiono, że jego projekt zakończył się wraz z osiągnięciem wieku seniora przez Zmarzlika, Przedpełskiego i Pieszczka. Ostatecznie zdecydowano jednak o przedłużeniu umowy.

Finał DMŚJ - Norrkoeping (Szwecja), 20 sierpnia 2016

Polska - 44 pkt. 1. Krystian Pieszczek - 9 (3,0,3,1,2) Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,3,3) Paweł Przedpełski - 14 (2,3,3,3,3) Bartosz Smektała - 7 (1,2,0,3,1) Daniel Kaczmarek - NS

Finał DMEJ - Stralsund (Niemcy), 28 sierpnia 2016

I Polska - 46 pkt. Dominik Kubera - 10 (3,3,1,3,0) Bartosz Smektała - 14 (3,3,3,2,3) Kacper Woryna - 13 (1,3,3,3,3) Daniel Kaczmarek - 0 (0,-,-,-,-) Rafał Karczmarz - 9 (1,3,3,2)

Kolejne pokolenie i kolejne 2 złota reprezentacji Dobruckiego, Polska nie była zbyt gościnna dla swoich gości, młodzieżowcy nie dali szans rywalom ani w Rybniku, ani w Krośnie.

Finał DMŚJ - Rybnik, 2 września 2017

I Polska - 47 pkt. Bartosz Smektała - 14 (3,3,3,3,2) Kacper Woryna - 10 (2,d,2,3,3) Maksym Drabik - 13 (3,1,3,3,3) Dominik Kubera - 10 (2,1,3,2,2) Rafał Karczmarz - ns

Finał DMEJ - Krosno, 16 września 2017

I Polska - 45 pkt. Jakub Miśkowiak - 1 (-,1,-,-,-) Dominik Kubera - 10 (3,2,0,3,2) Bartosz Smektała - 11 (2,1,2,3,3) Rafał Karczmarz - 14 (3,2,3,3,3) Kacper Woryna - 9 (3,3,w,3)

2018 przyniósł pierwszą poważną kontrowersję związaną z prowadzeniem przez Dobruckiego jednocześnie reprezentacji młodzieżowej i występującej w PGE Ekstralidze Betard Sparty Wrocław. Po raz pierwszy drużyna pod jego wodzą musiała uznać wyższość rywali w europejskim czempionacie. Na finał do Daugavpils trener nie desygnował wrocławianina Maksyma Drabika, sam również pozostał w Polsce i przygotowywał się do rozgrywanego dzień po zawodach młodzieżowych półfinału PGE Ekstraligi z Fogo Unią. Do drużyny powołany został jednak junior z Leszna - Dominik Kubera. Uznano to za bardzo niesportową zagrywkę, na selekcjonera spadła lawina krytyki. Dobrucki poradził sobie z tym problemem w najlepszy możliwy sposób - po sezonie zdecydował o odejściu ze stolicy Dolnego Śląska i pełnym skupieniu na pracy z reprezentacją

Finał DMŚJ - Outrup (Dania), 18 sierpnia 2018

I Polska - 46 pkt. Rafał Karczmarz - 0 (w,-,-,-) Daniel Kaczmarek - 11 (3,3,3,2,-) Maksym Drabik - 11 (2,2,3,2,2) Bartosz Smektała - 13 (3,3,3,2,2) Wiktor Lampart - 11 (3,2,2,3,1)

Finał DMEJ - Daugavpils (Łotwa), 1 września 2018

II Polska - 37 pkt Rafał Karczmarz - 10 (2,3,2,0,3) Igor Kopeć-Sobczyński - 3 (2,1,-,-,-) Wiktor Lampart - 12 (2,3,3,1,3) Dominik Kubera - 9 (0,3,3,3,0) Daniel Kaczmarek - 3 (0,2,1)

Ostatnimi dwoma sezonami Dobrucki wyjął swoim krytykom wszystkie argumenty z ręki. Jeszcze bardziej sprofesjonalizował rozgrywki młodzieżowe w Polsce (przede wszystkim turnieje zaplecza kadry juniorów) i utrzymał dominację reprezentacji juniorskiej na szczeblu międzynarodowym. Z każdym dniem stawało się coraz bardziej jasne, że to właśnie on jest jedynym naturalnym i właściwym kandydatem do zastąpienia Marka Cieślaka. Tak właśnie stało się po zakończeniu sezonu 2020.

Finał DMŚJ - Manchester (Wielka Brytania), 12 lipca 2019

I Polska - 41 pkt. Maksym Drabik - 11 (3,3,2,2,1) Dominik Kubera - 12 (3,2,2,3,2) Wiktor Lampart - 5 (0,3,2,0,0) Bartosz Smektała - 13 (3,3,3,3,1) Michał Gruchalski - ns

Finał DMEJ - Lamothe-Landerron (Francja), 28 września 2019

I Polska - 50+3 pkt. Wiktor Lampart - 6 (2,2,2,-) Mateusz Cierniak - 4 (2,2,-,-) Wiktor Trofimow jr - 12 (2,3,2,3,2) Jakub Miśkowiak - 14+3 (2,3,3,3,3,3) Dominik Kubera - 14 (3,3,2,3,3)

Finał DMEJ - Łódź, 29 sierpnia 2020

I Polska - 27 pkt. Norbert Krakowiak - 8 (1,2,3,2) Dominik Kubera - 9 (3,2,3,1) Jakub Miśkowiak - 10 (3,2,3,2) Mateusz Cierniak - ns

Finał DMŚJ - Outrup (Dania), 5 września 2020

I Polska - 46 pkt. Wiktor Lampart - 13 (2,3,2,3,3) Norbert Krakowiak - 0 (u,-,-,-) Wiktor Trofimow jr - 9 (2,-,2,3,2) Jakub Miśkowiak - 10 (1,1,2,3,3) Dominik Kubera - 14 (6,1,3,1,3)

Powszechnie uważa się obecne pokolenie polskich żużlowców za najlepsze w historii naszego kraju. Wszystkie największe dziś gwiazdy czarnego sportu znad Wisły łączy jeden wspólny mianownik - współpraca z Rafałem Dobruckim w czasach juniorskich. Trener zaczynał swoją pracę z reprezentacją młodzieżową prowadząc Przemysława Pawlickiego (rocznik 1991), a w roku 2020 miał już w swej drużynie zawodników urodzonych w XXI wieku, jak Mateusz Cierniak czy Jakub Miśkowiak.

Dobrucki nie był selekcjonerem, który doglądał swoich podopiecznych jedynie podczas zgrupowań i międzynarodowych turniejów. Był z nimi podczas zawodów Srebrnego i Brązowego Kasku czy Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Dla słabszych i młodszych organizował turnieje zaplecza kadry juniorów w których w minionym roku brali udział między innymi 15-letnie talenty w rodzaju Ratajczaka z Unii Leszno, Przyjemskiego z Polonii Bydgoszcz czy Lewandowskiego z Apatora.

Za jego kandydaturą na stanowisko selekcjonera seniorskiej kadry przemawiało więc przede wszystkim doświadczenie, dodajmy że bardzo specjalistyczne. Mimo jego stosunkowo młodego wieku współpracował już z największymi gwiazdami obecnej reprezentacji - Zmarzlikiem, Pawlickimi, Janowskim, Dudkiem i wieloma innymi. Co więcej, 16 złotych medali dowodzi, że potrafi wykrzesać z nich najlepszą formę.