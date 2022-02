Polonia Piła zadebiutowała na TikToku w minionym tygodniu. W aplikacji można zobaczyć trzy żartobliwe filmiki. Pod nagrania pochodzące z treningów drugoligowego zespołu podłożono fragmenty dialogów ze znanych telewizyjnych i kinowych produkcji - "Świata według Kiepskich", "Chłopaki nie płaczą" czy "Epoki lodowcowej". Klip, w którym połączono motocykl z wypowiedzią Haliny Kiepskiej obejrzało już blisko 12 000 internautów.

Oprócz tego, Polonia Piła pokazała również trening siłowo-zręcznościowy Larsa Skupienia. Wszystko w kolorowym opakowaniu i przy akompaniamencie skocznej muzyki.

Żużel przejmuje TikToka

Żużlowe kluby od dawna funkcjonują na Facebooku. Całkiem nieźle radzą sobie również na Twitterze i Instagramie. TikTok pozostawał dla nich ziemią niezdobytą, jednak wkrótce ma się to zmienić. Pilanie podążąją ścieżką wyznaczoną wcześniej przez Abramczyk Polonię Bydgoszcz - to ona jako pierwsza żużlowa drużyna pojawiła się na TikToku. Wkrótce w ślady obu Polonii ruszą zapewne kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Statystyczny kibic czarnego sportu starzeje się w drastycznym tempie. Środowisko musi chwytać się wszelkich możliwych opcji, aby przyciąnąć do żużla młodych fanów. TikTok nadaje się do tego idealnie. Zdaniem ekspertów to najpopularniejsze medium wśród współczesnych uczniów podstawówek.

Choć opinii publicznej kojarzy się ona raczej z tańczącymi nastolatkami czy krótkimi, zabawnymi filmikami, to marki korzystają z tej platformy coraz częściej. Nie ma wszak lepszej opcji na dotarcie do młodego klienta (czy też, jak w tym przypadku, potencjalnego kibica) niż mówienie do niego w jego własnym języku.