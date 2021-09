Żużel. Wschodząca gwiazdka OK Bedmet Kolejarza Opole złożyła ważną deklarację

- Zainteresowanie Madsem jest duże i to jest oczywiste - mówi nam Piotr Mikołajczak, menedżer OK Bedmet Kolejarza. - Rozmawialiśmy już jednak z naszym zawodnikiem. Jeśli awansujemy do pierwszej ligi, to zadeklarował, że zostanie w Opolu.

Kolejarz Opole musi wierzyć w to, że Hansen dotrzyma słowa

Żużlowe deklaracje często niewiele są warte, ale działaczom Kolejarza nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w to, że Hansen dotrzyma słowa.

W ogóle to Kolejarza czekają poważne rozmowy o roszadach w składzie. Mówi się, że ma zostać Oskar Polis, ale rozważane są kontrakty z Pawłem Miesiącem i Ernestem Kozą. Na rynku nie ma wielkiego wyboru, a opolanie po ewentualnym awansie do eWinner 1. Ligi nie mają czego szukać z tym składem, który mają obecnie.

Kolejarz może mieć jednak kłopot z tym, żeby skutecznie rywalizować z konkurencją o zawodników. W tej chwili budżety czołowych klubów eWinner 1. Ligi oscylują między 5 a 6 milionów złotych. Trudno powiedzieć, na ile stać opolan po awansie. W ich przypadku już nawet budżet rzędu 3,5 miliona złotych będzie sukcesem. To może jednak nie starczyć na jakieś dobre zakupy.