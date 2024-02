Żużel. Wrócił do kraju, a tu taka niespodzianka. Dominik Kubera został ojcem

Piękne słowa Sandry Zmarzlik. Ona też niedługo urodzi

Wracając jeszcze na koniec do Dominika Kubery, to może on mówić o ogromnym szczęściu. Zaledwie kilka dni temu zakończyło się zgrupowanie reprezentacji Polski na Malcie. Żużlowiec prawdopodobnie nie byłby obecny przy porodzie, gdyby kadra wybrała się do tego kraju tydzień później. A tak kibice oglądają fantastyczne obrazki. Nic nie cieszy tak jak uśmiech dwóch kochających się osób, które właśnie rozpoczęły nowy, wspaniały etap w życiu.