Żużel wróci do Warszawy? To dla nich wielka szansa

Tradycje żużlowe w Warszawie

W latach 2000-2003 powstała drużyna, która rywalizowała na najniższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. 20 lipca 2003 odbył się ostatni mecz żużlowy. Klub nie dokończył sezonu, po czym doszło do jego rozwiązania.

Zmiana władzy to dla nich wielka szansa

W 2007 roku powstało Warszawskie Towarzystwo Spedwaya, które do tej pory walczy o powrót tej dyscypliny do stolicy. Niestety jest to walka z wiatrakami, bowiem obiekt najpierw znajdował się w rękach Komendy Głównej Policji, a od 2019 roku zarządza nim Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.