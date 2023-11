Żużel wraca do wielkiego miasta. Ostatnio skończyło się kompromitacją

Speedway Wanda Kraków zakończyła swoją działalność po sezonie 2019. Ówczesny prezes Paweł Sadzikowski zapadł się pod ziemię, a klub zmagał się z potężnymi problemami finansowymi. Mówiło się o nawet o długach sięgających kilku lat wstecz. Przeszacowano budżet, zabrakło nowych sponsorów, wsparcie miasta było symboliczne, a do tego wszystkiego posypały się wyniki drużyny. Od klubu odwrócili się także politycy, którzy dali swoją twarz odbudowie żużla w Krakowie kilka lat wcześniej. W stolicy Małopolski Wanda kojarzyła się ze wstydem. Nic więc dziwnego, że ta historia skończyła się w tak brutalny sposób.

Tak wyglądały próby reaktywowania żużla w Krakowie

To nie tak, że przez ostatnie trzy lata nie działo się nic. Formowały się grupy zapaleńców, które próbowały reaktywować klub, ale z marnym skutkiem. Najgłośniej było o stowarzyszeniu Wanda Krakowskie Smoki na czele, którego stanął Marcin Kromoliński. Z jego szumnych planów niewiele wyszło. Kasę na próbował pozyskać m.in. poprzez budżet obywatelski. Organizowano akcje marketingowe, które miały zachęcić krakowian do głosowania właśnie na żużel. Sukcesu jednak nie było. W budżecie brakowało 200 tys. i temat upadł.

Marazm się pogłębiał. Pozytywne informacje zaczęły pojawiać się dopiero w tym roku. W lipcu Krzysztof Cegielski poinformował, że są duże szanse na reaktywację ośrodka. W sierpniu miał się nawet odbyć mecz towarzyski reprezentacji Polski. Ostatecznie nic z tego nie wyszło ze względów organizacyjnych. Na stadionie toczyły się jednak prace związane z ponownym przystosowaniem obiektu do organizacji treningów i zawodów. Teraz wszystko wskazuje na to, że praca grupy zapaleńców nie pójdzie na marne.

To oni dźwigają żużel w Krakowie

Pierwsza postać to Krzysztof Cegielski, czyli człowiek doskonale znany w świecie żużla. To szef stowarzyszenia Metanol, były zawodnik, menedżer Janusza Kołodzieja, prywatnie mieszkający pod Krakowem. Jest też członkiem stowarzyszenia przyjaciół żużla na czele, którego stoi Zbigniew Krzystyniak - były dziennikarz. We wszystko zaangażowany jest również Jacek Sumara - stomatolog i lokalny przedsiębiorca.