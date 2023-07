Żużel wraca do Krakowa. Reaktywacja klubu jest blisko!

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie na żużlową mapę Polski powróci żużlowy klub z Krakowa. Te optymistyczne wieści przekazał na antenie Canal Plus Krzysztof Cegielski. Zgodnie z jego wiedzą aktualnie trwa poszukiwanie sponsorów i zabezpieczanie budżetu na start w rozgrywkach ligowych od przyszłego roku. To doskonała wiadomość dla koneserów jazdy w lewo ze stolicy Małopolski.