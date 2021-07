​Żużel. Woffinden, Zmarzlik i Doyle najskuteczniejsi w Pradze

Wspomniana trójka żużlowców otwiera klasyfikację indywidualną zawodników na torze w Pradze przygotowaną przez żużlowy portal statystyczny GuruStats. Brytyjczyk zdobywał w każdym z 58 biegów średnio 2,069 punktu na bieg. Polak w 35 wyścigach wykręcił średnią na poziomie 1,971 pkt./bieg, a Australijczyk w 45 startach 1,844 punktu.

W ramach cyklu Grand Prix na Markecie najczęściej startował Fredrik Lindgren. Szwed odjechał aż 77 biegów, w których zdobywał średnio 1,701 punktu na bieg. Spośród obecnych uczestników cyklu, drugie miejsce w tej kategorii zajmuje Matej Zagar z 62 wyścigami na koncie, a trzecie Emil Sajfutdinow z 60 startami.

Szczęśliwa trzynastka

Przy okazji każdego turnieju jakieś emocje wzbudza losowanie numerów startowych. Na jednych torach ma ono większe znaczenia, na innych mniejsze. Na torze w Pradze kolosalnych różnic nie ma.

Według danych z lat 2005-2020 zebranych przez GuruStats, najlepiej spisywali się żużlowcy startujący z numerem... trzynastym. Zdobywali oni średnio w każdym biegu 1,71 punktu. Drugi najkorzystniejszy okazuje się być numer "wyżej", czyli dwunastka. Wynik zawodników startujących z tym numerem to 1,61 pkt./bieg.

Niepocieszeni mogą być zawodnicy, którzy wylosowali numery drugi, trzeci i czwarty. Najsłabiej spisywał się w ostatnich piętnastu latach ten ostatni - żużlowcy zdobywali z nim średnio 1,32 punktu na bieg. Numer trzeci okazał się być o trzy setne łaskawszy - średnia tego numeru to 1,35 punktu na bieg. Najlepszy z tego nieszczęśliwego tercetu okazuje się być numer drugi, dzięki wynikowi 1,43 pkt./bieg.

Dominacja pól wewnętrznych

Jeśli ktoś chce odnieść w Pradze sukces, powinien trzymać się pól wewnętrznych. Taki wniosek płynie z zestawienia pól startowych z lat 2012-2020 przygotowanego przez GuruStats. Hierarchia jest jasna - najlepsze jest pole B, drugie miejsce dzierży pole A, trzecie pole C, a najsłabsze jest pole D.

Pole B wygrywa zarówno jeśli chodzi o zdobyte z niego punkty, jak i liczbę zwycięstw z tego pola - odpowiednio są to 404 punkty i 77 zwycięstw. Drugie najlepsze pole A to 386 punktów i 71 wygranych, pole C to 301 "oczek" i 47 wiktorii, a z pola D zdobyto 287 punktów i wygrano 35 biegów.

Ciekawostką jest fakt, że w zeszłorocznych rundach rozgrywanych na torze w Pradze, z pola B wygrano 23 z 46 rozegranych biegów. Czy tak będzie w tym roku? Pierwsze odpowiedzi już dziś po godzinie dziewiętnastej.

