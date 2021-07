Żużel. Włókniarz - Stal. Gorzów na autostradzie do play-off. Częstochowa musi się modlić o cud?

Przemysław Półgęsek Żużel

Oba zespoły szły ze sobą łeb w łeb, ale w końcowej fazie zawodów Moje Bermudy Stal udowodniła, że porażka z Eltrox Włókniarzem w Gorzowie Wilkopolskim była tylko wypadkiem przy pracy. Podopieczni Stanisława Chomskiego wyjeżdżają spod Jasnej Góry z trzema punktami i tym samym przekraczają bramki autostrady do fazy play-off. Ekipa Piotra Świderskiego powinna zaś rozważyć udanie się na pielgrzymkę do pobliskiego sanktuarium, bo ich awans do pierwszej czwórki graniczy już z cudem.

