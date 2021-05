​Żużel. Włókniarz - Sparta. Czugunow pręży muskuły. Z każdym będzie walczył jak ze Zmarzlikiem

Betard Sparta w ostatnich spotkaniach musi sobie radzić bez kontuzjowanego Taia Woffindena. Większa odpowiedzialność spoczywa więc na pozostałych zawodnikach. Gleb Czugunow doskonale zdaje sobie sprawę, że wiele od niego zależy. Przed starciem z Eltrox Włókniarzem podkreśla, że z każdym będzie walczył jak z Bartoszem Zmarzlikiem.

Można nieco się zdziwić widząc Betard Spartę dopiero na ostatniej pozycji w tabeli PGE Ekstraligi. Drużyna z Wrocławia w sezonie 2021 chce walczyć o najwyższe cele, jednak straciła kilka punktów przez kontuzję Taia Woffindena. Od razu na myśl przychodzi wyjazdowa potyczka w Grudziądzu (44:45). Ze zdrowym Brytyjczykiem konto ekipy z Dolnego Śląska byłoby bardziej okazałe. - Tak naprawdę nic nie zmienia to, że jesteśmy na ostatnim meczu w tabeli. Nadal czujemy się tak samo jak przed sezonem. Wszystko jest OK - powiedział Gleb Czugunow.

Szczególnie pod nieobecność byłego mistrza świata pozostali żużlowcy nie mogą uciekać od odpowiedzialności. - To na pewno duże obciążenie, ale pracowaliśmy w zimie po to, żeby wszystko grało. Jestem gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność i pojechać więcej biegów - zarówno psychicznie, jak i sprzętowo. Lubię presję, lubię wygrywać - zaznaczył. 22-latek nie boi się żadnego przeciwnika. - Staram się nastawiać tak, że każdy zawodnik może ze mną wygrać. Podchodzę maksymalnie skoncentrowany do wszystkich drużyn. Z każdym będę walczył jak ze Zmarzlikiem - dodał.

Czugunow na inaugurację rozgrywek we Wrocławiu spisał się mocno przeciętnie. Zdecydowanie lepiej punktował w meczach w Grudziądzu i Lublinie. - Po pierwszym - nie za bardzo udanym meczu - musiałem trochę poszukać w sprzęcie. Ostatnie dwa spotkania pokazały, że jest u mnie tendencja zwyżkowa. Myślę, że jestem na dobrej drodze. Wszyscy są zdeterminowani. Czekamy na następny mecz, czekamy też na Taia. Będziemy walczyć - podsumował zawodnik.

Początek niedzielnego meczu w Częstochowie zaplanowano na godzinę 16:30.

