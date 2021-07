Marwis.pl Falubaz Zielona Góra, eWinner Apator Toruń, ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - te kluby wciąż drżą o ligowy byt. Teoretycznie najgorzej stoją akcje GKM-u. Grudziądzanie musieliby wygrać najbliższy mecz z Apatorem za trzy punkty. To wydaje się mało prawdopodobne. Zespół z Torunia przyjedzie do rywala zza miedzy z zapasem 20 punktów.

Zwycięstwo gospodarzy jest jednak realne. Gdyby w piątek GKM wygrał, a torunianie zgarnęliby bonus, wtedy wszystkie drużyny miałyby po 6 punktów. Być może o pozostaniu w Ekstralidze zdecyduje zatem 14. kolejka.





Włókniarz pomoże grudziądzanom?

Patrząc na harmonogram ostatnich spotkań, trudno oczekiwać, by wspomniana trójka zdobyła punkty. Apator podejmie u siebie Motor Lublin i Moje Bermudy Stal Gorzów oraz pojedzie do Częstochowy. Falubaz czekają wyjazdowe mecze w Gorzowie i Wrocławiu oraz domowy z Fogo Unią Leszno. GKM z kolei wybierze się do Leszna i Lublina, a na koniec ugości częstochowian.



Na ostatnie spotkanie uwagę zwrócili eksperci Magazynu PGE Ekstraligi. Zdaniem Macieja Noskowicza ten mecz może przesądzić o utrzymaniu drużyny z Grudziądza. Jego zdaniem wiele zależy od tego, czy Lwy jeszcze o coś powalczą. Obecnie nie jest to pewne. Piątkowa porażka ze Stalą pokrzyżowała plany Włókniarza, który wyraźnie oddalił się od czołowej czwórki.



Czy faktycznie podopieczni Piotra Świderskiego pojadą ostatni mecz na pół gwizdka? Zdania na ten temat są podzielone.



Maciej Noskowicz: Pytanie, czy Włókniarz będzie miał o co jechać w ostatniej kolejce. Jeśli nie, to szanse GKM-u na utrzymanie mocno rosną.



Mirosław Jabłoński: Włókniarz nie odpuści. Zawodnicy będą walczyć o kontrakty na przyszły rok.



Maciej Noskowicz: Ja stawiam tezę, że częstochowianie pojadą zupełnie inaczej, kiedy będą walczyli o play-off, a kiedy nie. Sam Mirek wiesz, że morale drużyny są wtedy zupełnie inne.



Mirosław Jabłoński: A może pojadą na luzie i wszystko będzie im wychodzić?



Jacek Gajewski: Nie sądzę, by Włókniarz odpuścił, nawet jeśli nie będzie miał o co walczyć. To jednak ostatni mecz sezonu. Jak go pojedziesz, takie później masz oferty. Pracuje się cały sezon, ale obraz ostatniego meczu jest ważny.



Mirosław Jabłoński: Jesteś dobry jak twój ostatni mecz. Tak się mówi i sam zawodnik tak układa to sobie w głowie.



