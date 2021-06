Cierpliwość Przemysław Termińskiego, właściciela eWinner Apatora Toruń, jest na wyczerpaniu. Po przegranej drużyny z Fogo Unią Leszno (41:49) już praktycznie dojrzał do tego, by za rok wydać miliony na wzmocnienia.

Właściciel eWinner Apatora już nie ma złudzeń

Jeśli dotąd Termiński miał nadzieję, że w tej drużynie tkwi jakiś potencjał, to po ostatnim meczu nabrał ogromnych wątpliwości. Przed spotkaniem doszło do burzy mózgów, a trener Tomasz Bajerski spełnił każdą zachciankę zawodników. Zrobił im tor dokładnie taki, jaki chcieli. Nie przełożyło się to jednak na wygraną Apatora, bo choć żużlowcy chcieli przyczepnej nawierzchni, to nie potrafili się do niej dopasować.

Po meczu sztab Apatora doliczył się wielu błędów na trasie. W ten sposób punkty tracili Robert Lambert, Adrian Miedziński, Karol Żupiński i Krzysztof Lewandowski. Gdyby te punkty zostały zapisane po stronie gospodarzy, to mecz z Fogo Unią zakończyłby się remisem.

Oczywiście głupie błędy wzięły się z niedopasowania sprzętu. Z regulacją problemy mieli nie tylko wyżej wymienieni, ale i też Chris Holder, który ponownie zawiódł na całej linii, zdobywając tylko 3 punkty. Na czwartkowym treningu Holder był najszybszy, szybszy od Miedzińskiego. W warunkach bojowych Australijczyk jednak kompletnie się pogubił.

Dadzą Dudkowi dwa miliony za podpis?

Apatorowi zostały cztery mecze do końca. Już wcześniej Termiński postawił im warunek, że muszą wygrać choć jeden z nich, bo to da utrzymanie. Potem właściciel będzie mógł spokojnie zająć się planowaniem rewolucji.

Już od jakiegoś czasu Apator pracuje nad transferem Patryka Dudka, którego otoczenie stawia twarde warunki: dwa miliony za sam podpis. Termiński jeszcze kilka tygodni temu łapał się za głowę, słysząc o takich pieniądzach, ale teraz powoli dojrzewa do tego, by je wyłożyć i pozyskać zawodnika, który może być prawdziwym liderem tej drużyny. A na tym nazwisku pewnie się nie skończy.

