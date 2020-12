Żużel. Witold Skrzydlewski ma plan na PGE Ekstraligę. Więcej meczów bez powiększania

Po raz kolejny wraca temat powiększenia PGE Ekstraligi. Głównym argumentem zwolenników dziesięciozespołowych rozgrywek jest oczywiście większa liczba spotkań. Kilka lat temu rewolucyjny pomysł podsunął właściciel Orła Łódź – Witold Skrzydlewski. Według jego założeń nawet przy ośmiu drużynach każda z nich odjechałaby aż 20 meczów, niezależnie od pozycji w tabeli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Stal bez jednej kuli. Czy będzie druga? WIDEO INTERIA.TV

Wiele znanych osobistości ze środowiska żużlowego popiera powiększenie najlepszej ligi świata do dziesięciu drużyn. Pierwszy otwarcie powiedział o tym były prezes PZM - Andrzej Witkowski. Następnie do działacza dołączyli między innymi Krzysztof Cegielski, czy trener Moje Bermudy Stali Gorzów - Stanisław Chomski. Większa PGE Ekstraliga to także więcej spotkań. To jest w tym wszystkim najważniejsze, ponieważ w sezonie 2022 podpisana zostanie nowa umowa telewizyjna, a to niepowtarzalna okazja na lepsze pieniądze dla klubów.

Reklama

Już wcześniej rewolucyjny plan wymyślił Witold Skrzydlewski. Zakładał on nadal jazdę przy ośmiu ekipach. Co najważniejsze, zwiększyłaby się liczba spotkań. W Głównej Komisji Sportu Żużlowego go jednak nie posłuchali. - Chodziło o stworzenie alternatywy do systemu, który jest obecnie, przy liczebności 8 ekip w lidze. Po 14 kolejkach liga miała być dzielona na pół. W grupie awansowej i spadkowej drużyny jeździłyby ponownie ze sobą każdy z każdym. Najważniejszą rzeczą byłoby jednak to, że punkty po 14 kolejkach byłyby dzielone na pół - mówi działacz w wywiadzie udzielonym Tygodnikowi Żużlowemu.

Każdy system ma swoje wady i zalety. Według właściciela Orła, jego plan zakładał więcej zysków niż strat. Zadowolony byłby zarówno kibic, jak i każdy prezes klubu. - To by spłaszczało tabelę. Z tego powodu mecze w grupach byłyby niezwykle interesujące, bo każdy miałby jeszcze o co walczyć, czy o medale, czy spadek. Robiłem takie analizy i zawsze mi wychodziło, że byłoby ciekawie. Niezwykle istotne byłoby też to, że każdy, podkreślam każdy zespół, rozgrywałby w sezonie 20 meczów - 10 u siebie i 10 na wyjeździe. Dzisiaj maksymalnie można pojechać ledwie 18 spotkań, jak się walczy o medale w PGE Ekstralidze i dojdzie się do finału w pierwszej lidze - zakończył Witold Skrzydlewski.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Witold Skrzydlewski / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii! ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij. Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!