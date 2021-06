Żużel. Wilki zaprosiły zawodnika rywala na pokład awionetki. Polecą z nim na mecz

W sobotę w Glasgow odbędzie runda eliminacyjna Grand Prix, w której wystartują Tobiasz Musielak z Cellfast Wilków Krosno i Rasmus Jensen ze Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Następnego dnia obaj zmierzą się ponownie, tyle że w meczu ligowym Wybrzeża z Wilkami.

Musielaka i Jensena czeka wyścig z czasem

Musielaka i Jensena czeka jednak prawdziwy wyścig z czasem. Zawody w Glasgow zaczynają się o 19.00. Po ich zakończeniu obaj będą mieli czas na szybki prysznic. Potem wsiadają do samochodu i czeka ich 400-kilometrowa podróż samochodem do Leeds. Stamtąd mają lecieć do Wrocławia.

W Polsce panowie wylądują o 9.50. Mecz w Gdańsku zaczyna się o 14.00, dlatego firma Cellfast, sponsor Wilków, zorganizowała awionetkę, którą żużlowcy mają polecieć do Pruszcza Gdańskiego. Całą akcję szczegółowo opisują Nowiny.

Najpierw awionetka, potem auto na sygnale

Lot awionetką potrwa 2 godziny 20 minut, a potem żużlowców czeka przesiadka do auta i jazda na sygnale na stadion. Czasu będzie bardzo mało, ale powinni zdążyć.

Zachowanie Cellfastu jest jednak niezwykłe. Przecież nie musieli organizować pomocy dla zawodnika rywali. Mogli za to skorzystać na osłabieniu. Sponsor zachował się jednak fair, więc rywalizacja rozegra się na torze.

