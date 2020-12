Żużel. Wilki rzucają wyzwanie Stali i Zmarzlikowi

700 karnetów sprzedały dotąd Cellfast Wilki Krosno. Gdyby zliczyć, to co dotąd kupiono i doliczyć zamówienia z firm, to za chwilę stałych wejściówek na sezon 2021 nie będzie. Prezes klubu porównuje karnetowy boom w Krośnie do tego, co dzieje się w Moje Bermudy Stali Gorzów.

- Gonimy Stal Gorzów i Bartosza Zmarzlika - mówi prezes Cellfast Wilków Grzegorz Leśniak na polskizuzel.pl, bo tez beniaminek eWinner 1. Ligi Żużlowej znakomicie wystartował, gdy idzie o sprzedaż karnetów na sezon 2021. Za chwilę osiągnie magiczną liczbę 25 procent pojemności stadionu.

Już pierwszego dnia sprzedaży, choć jej starty był planowany na 10.00, ludzie ustawili się pod kasą o 7.00 rano. Sprzedaż ruszyła wcześniej, bo temperatura była ujemna (minus 7 stopni), a włodarze Cellfast Wilków nie chcieli, żeby ich kibice stali na mrozie. I tak każdy z nich musiał w kolejce spędzić blisko dwie godziny. Tak było pierwszego i drugiego dnia, bo w kolejnych było już luźniej. Nowa ekipa na czele z Leśniakiem rządzi Wilkami trzeci rok, ale takiego karnetowego szaleństwa jeszcze nie było.

- Widać, że w Krośnie jest ogromne zapotrzebowanie na uczestnictwo w czymś wielkim. Krosno zawsze żyło żużlem, ale to, co dzieje się teraz to coś zupełnie nowego. W trzecim roku naszej działalności możemy się pochwalić zainteresowaniem, jakiego jeszcze nie było. Klub jest jednak dobrze zorganizowany, skład jest dobry, więc nic tylko się cieszyć - stwierdza prezes na polskizuzel.pl.

Zainteresowanie karnetami z pewnością podsyca fakt, iż w przyszłym roku mecze będą się odbywały przy sztucznym świetle. Dotąd w Krośnie takiej możliwości nie było. Trwa właśnie postępowanie przetargowe, wiosną mają stanąć cztery maszty oświetleniowe.