Żużel. Wilki Krosno zadziwiły środowisko. Znów muszą to zrobić

Szczęśliwy obrót spraw, rozsypany skład Polonii Bydgoszcz i niedyspozycja Maxa Fricke’a w rewanżowym spotkaniu finału 1. Ligi Żużlowej. To wszystko złożyło się na szczęśliwy awans Wilków Krosno do PGE Ekstraligi. Krośnianie okazali się lepsi o dwa punkty od rywali z Zielonej Góry i nieoczekiwanie weszli do Ekstraligi.