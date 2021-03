Żużel. Wiemy, które kluby i dlaczego były za przełożeniem eWinner 1. Ligi

Trzy kluby były za opóźnieniem startu eWinner 1. Ligi. Działacze mówili, że sport jest dla kibiców, dowodzili, że za miesiąc będzie szansa na ich powrót. GKSŻ posłuchała jednak tych, którzy doradzali, żeby chwycić całe towarzystwo „za gębę” i nie pozwolić na żadne zabawy z terminarzem.

Unia Tarnów, Cellfast Wilki Krosno i Abramczyk Polonia Bydgoszcz były za przełożeniem inauguracji sezonu 2021. GKSŻ po konsultacjach z klubami podjął decyzję, że eWinner 1 Liga ruszy normalnie, a 1. Kolejka odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia.

Zanim jednak zapadła decyzja mieliśmy burzliwą dyskusję na zebraniu prezesów. Trzy kluby dowodziły, że sport jest dla kibiców, że trzeba poczekać, aż koronawirus odpuści na tyle, by mogli oni wrócić na trybuny. Padały stwierdzenia, że w maju będzie to możliwe, że wtedy jest szansa na 25 procent.

Trzeba ich złapać za gębę



GKSŻ po konsultacjach i rozmowach z każdym z prezesów z osobna podjęła jednak decyzję, że żadnego przekładania nie będzie, bo nie ma gwarancji powrotu kibiców w maju, a rezerwowe terminy trzeba trzymać wolne na wypadek zakażeń w drużynach. Zresztą tak, jak część prezesów była za przełożeniem, tak druga ostro się temu sprzeciwiała. Jeden z działaczy mówił wprost, że trzeba całe towarzystwo "złapać za gębę" i pokazać, kto tu rządzi.

Za startem 3 kwietnia opowiedziały się ROW Rybnik, Orzeł Łódź i Aforti Start Gniezno. Arged Malesa Ostrów i Zdunek Wybrzeże Gdańsk nie było w 100 procentach przekonane, ale w sumie poparły stanowisko, by jechać zgodnie z planem.

Kłopot z karnetami



Żaden z protestujących działaczy nie przyznał tego wprost, ale dla klubów start o czasie oznacza problemy. Choćby takie, że pewnie trzeba będzie oddać pieniądze za karnety. A przecież większość już te środki jakoś rozdysponowała.

Z trzech klubów, które były za opóźnieniem startu ligi tylko Cellfast Wilki mają szansę na jazdę z kibicami od początku. Wiadomo, że klub do końca kwietnia, za zgodą PZM, nie rozgrywa meczów u siebie. Ma to związek z montażem oświetlenia. Wilki będą odrabiać domowe zaległości nie prędzej niż w maju. Jeśli wtedy pojawiają się kibice, choćby 25 procent, to w Krośnie nie będą musieli zwracać za sprzedane karnety. Polonia i Unia na pewno jednak będą musiały zmierzyć się z problemem, bo o kibicach w kwietniu mogą tylko pomarzyć.

