Za zwycięstwo w pojedynczej rundzie tegorocznego cyklu Grand Prix organizator cyklu, BSI nagradzało żużlowca 12 tysiącami dolarów. Im niższa lokata, tym mniejsza nagroda. Stawki zapewniane przez Brytyjczyków nie rzucają kibiców na kolana.

W sezonie 2020 BSI zapewniało 12 tysięcy amerykańskich dolarów dla zwycięzcy rundy Grand Prix. 8 800 dla zawodnika, który ukończy finał na drugiej pozycji. 7200 dla żużlowca uzupełniającego podium i o tysiąc mniej dla pechowca, który nie zdobędzie punktów w ostatnim wyścigu dnia. Ci, którzy kończyli swój występ na półfinale, zarabiali odpowiednio 5200 lub 4600 dolarów, w zależności od tego czy dojechali do mety trzeci, czy czwarci.

Pechowiec z dziewiątej pozycji klasyfikacji - który niemalże otarł się o półfinały - dostawał od organizatorów 3850 dolarów. Dziesiąty zawodnik wieczoru opuszczał stadion bogatszy o 3700 dolarów i od tego momentu stawka maleje o 500 "dolców" co lokatę - jedenasty dostawał 3650, dwunasty 3600 i tak aż do szesnastego ($3400). Rezerwowi mogli liczyć na "kieszonkowe" w wysokości 1000 dolarów na głowę.

Nietrudno wyliczyć, że gaże dla zawodników wynosiły BSI dokładnie 83 500 dolarów w każdej rundzie, co w rocznym podsumowaniu daje 668 000 "zielonych", a w przeliczeniu około 2,5 miliona złotych.

Aż 71200 dolarów (259 880 złotych) z tej puli znalazło się na koncie Bartosza Zmarzlika - Polaka, który w minionym sezonie obronił tytuł indywidualnego mistrza świata. Magiczną granicę 200 tysięcy złotówek przekroczyli również pozostali zawodnicy z podium klasyfikacji - Frederik Lindgren i Tai Woffinden. Zarówno Szwed, jak i Brytyjczyk zarobili w sumie po 54 800 "dolców".

Oczywiście, nie są to jedyne pieniądze, jakie niesie za sobą start w prestiżowym cyklu Grand Prix. Przynależność do ścisłej światowej czołówki przyciąga zazwyczaj hojnych sponsorów oraz może skutkować premiami wypłacanymi z krajowego związku. Mimo to już na pierwszy rzut oka widać, że sama walka o indywidualne mistrzostwo świata nie jest zbyt opłacalna. Spore większe sumy żużlowcy inkasują za starty dla polskich drużyn ligowych.

Zawodnik i jego zarobki w cyklu 2020 (USD/PLN)

Zmarzlik 71200 259880

Woffinden 54800 200020

Lindgren 54800 200020

Janowski 56400 205860

Madsen 42850 156402,5

Doyle 43800 159870

Łaguta 44500 162425

Sajfutdinow 39300 143445

Vaculik 39100 142715

Fricke 38700 141255

Zagar 30000 109500

Dudek 28850 105302,5

Michelsen 28400 103660

Iversen 29700 108405

Lindbaeck 28000 102200