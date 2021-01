Dominik Kubera jeszcze w sierpniu miał zapewniać działaczy Fogo Unii, że przedłuży kontrakt, a nową umowę podpisze na dwa lata. Kilka tygodni później stało się jasne, że jego nowym klubem będzie Motor Lublin. Ten fakt miał najmocniej rozzłościć prezesów mistrzów Polski.

Władzom Fogo Unii zależało na pozostaniu Dominika Kubery. Pierwsze rozmowy odbyły się już w sierpniu. Działacze zapraszali na rozmowy, chcieli szybko załatwić temat, bo czuli pismo nosem, że zawodnik może mieć sporo ofert. Żużlowiec poprosił jednak o czas. Chciał się skupić na najważniejszych meczach sezonu, a przy okazji zapewnić, że chętnie podpisze nowy, dwuletni kontrakt. To uspokoiło Piotra Rusieckiego i Józefa Dworakowskiego.

Do gry wszedł jednak Jakub Kępa i przekonał Kuberę do przenosin do Motoru Lublin. W Lesznie nikomu nie spodobało się zachowanie wychowanka. Poczuli się oszukani tym bardziej, że zaczęły pojawiać się głosy, że zawodnik dogadał się z nowym klubem już w sierpniu. Teraz Unia na czele z Józefem Dworakowskim chce odzyskać pieniądze za wyszkolenie żużlowca. Żąda od Motoru kwoty 800 tys. ekwiwalentu. W innym wypadku Kubera będzie mógł zostać potwierdzony w nowym klubie dopiero w maju, więc straci pierwsze trzy mecze.



To wszystko wygląda tak, że most między zawodnikiem a klubem został spalony. Co ciekawe, Motor Lublin do dzisiaj nie wykonał żadnego kroku w stronę załagodzenia sytuacji. Józef Dworakowski czeka na telefon od Jakub Kępy. W środowisku słyszymy, że działacz jest gotów się dogadać, nawet obniżyć żądania, ale nikt z Lublina jeszcze do niego nie dzwonił. Tam wychodzą z założenia, że przecierpią pierwsze trzy kolejki, a strata pierwszych meczów nie odbije się negatywnie na formie Kubery.



A w tym wszystkim szkoda, że obie strony nie potrafią siąść i się po ludzku dogadać. Każdy trzyma się swojej racji i argumentów. Pewnie do tego wszystkiego dochodzi jeszcze duma, bo sprawa nabrała dużego szumu medialnego, z którego nikt nie chce wyjść przegranym.





