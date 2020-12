Bartosz Zmarzlik w wielkim stylu zdobył pod rząd dwa tytuły Indywidualnego Mistrza Świata. W środowisku żużlowym wszyscy zastanawiają się, czy Polak będzie w stanie przełamać kolejną barierę i sięgnąć po złoto po raz trzeci. - Jego będzie ciężko pokonać - prognozuje niegdyś wielki zawodnik Darcy Ward.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostafiński i Hynek biorą się za łby. Wideo INTERIA.TV

Darcy Ward miał zdobywać seryjnie medale mistrzostw świata, a tymczasem dzisiaj porusza się na wózku inwalidzkim. Kontuzja kręgosłupa przerwała wielką karierę Australijczyka. Gdyby nie to, pewnie dzisiaj byłby jednym z głównych rywali Bartosza Zmarzlika w drodze po kolejne sukcesy. Były żużlowiec przygląda się teraz żużlowi z boku i ewidentnie ma do naszego zawodnika wielką sympatię. Ward zupełnie nie jest zdziwiony sukcesem gorzowianina z sezonu 2020.



- Powiedziałem jakiś czas temu, że gra o złoto rozstrzygnie się między Zmarzlikiem a Woffindenem. I to się sprawdziło. Bartosz miał to coś, co dało mu przewagę. Tai jest cholernie dobry, ale czasami brakuje mu tego "czegoś", co ma Bartosz - powiedział w rozmowie z portalem speedwaygp.com legendarny Australijczyk.

Reklama

O Zmarzliku mówi się i pisze wielkie rzeczy. Niektórzy już zaczynają porównywać go największych z największych, czyli seryjnych medalistów mistrzostwo jak Ivana Maugera czy Tony'ego Rickardssona. Na razie pod kątem dorobku medalowego Polakowi daleko do tych zawodników, ale w przyszłym roku stanie przed szansą dokonania rzeczy, jakiej nie zrobił jeszcze nikt na świecie. Chodzi o zdobycie trzeciego tytułu z rzędu. Od czasu powstania cyklu Grand Prix wspomniany Rickardsson, Zmarzlik i Pedersen zdobywali mistrzostwo dwa razy pod rząd. Tego trzeciego jeszcze nikt nie dołożył.



- Zmarzlik jest tym jedynym, jak to się czasami mówi. Będzie ciężko go pokonać przez następne 10 lat. On jest wyjątkowy i może bić kolejne rekordy - przekonuje Darcy. A my dodajmy, że australijscy kibice mogą żałować kontuzji Warda, bo na dziś w jego ojczyźnie chyba nie ma żużlowca, który mógłby się zbliżyć klasą do naszego reprezentanta. Jason Doyle spuścił w ostatnim czasie z tonu, a Chris Holder dawno wypadł poza obieg. Dziś pewnie wiele byśmy dali, aby raz jeszcze zobaczyć niesamowite wyścigi z udziałem właśnie Warda i Zmarzlika.