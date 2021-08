Żużel. Wielki sukces polskich miniżużlowców! Zdobyli złoto i brąz mistrzostw Europy!

Stawkę zawodów uzupełniło jeszcze trzech innych Polaków. Maksymilian Pawelczak odpadł w półfinale i zajął ostatecznie siódme miejsce, natomiast Wiktor Andryszczak oraz Kevin Nycz zakończyli udział w turnieju na fazie zasadniczej.

- 24 zawodników podzielili na grupę A i B. Koledzy w mojej grupie byli ode mnie dużo starsi, więc było bardzo ciężko, bo są znacznie bardziej doświadczeni niż ja, ale dałem z siebie wszystko i wywalczyłem awans do półfinał z pierwszego miejsca. To już był dla mnie wielki sukces, ale pomyślałem, że jak już mam półfinał to muszę awansować do finału. Później już liczył się tylko medal. Mam brąz! - nie krył radości Krystian Gręda, który o sukcesie poinformował za pośrednictwem swojego fanpejdża.

Utalentowany Harendarczyk to wychowanek Rybek Rybnik i w dalszej perspektywie wielka nadzieja tamtejszego żużla. Jeśli nic po drodze się nie wykolei, licencję zdawał będzie już w barwach ROW-u.

Gręda uciekł z Wawrowa żeby z automatu nie przechodzić do Stali Gorzów i nie być uwiązany z tym klubem kontraktem do końca wieku młodzieżowca. Poszedł do odwiecznego rywala - Falubazu Zielona Góra, tam podpisał trzyletnią umowę, która kończy się po bieżącym sezonie.

Choć Gręda mógłby zadebiutować w rozgrywkach ligowych dopiero w 2025 roku, po młodziutkiego zawodnika już ustawia się kolejka chętnych. O sprowadzeniu go z powrotem do gorzowskiego domu marzy m.in. prezes Moje Bermudy Stali - Marek Grzyb.



Wyniki:

1. Krzysztof Harendarczyk (Polska) 12 (3,3,3,3) + 1 miejsce w półfinale + 1 miejsce w finale A

2. Roman Kapustin (Ukraina) 10 (3,2,2,3) + 2 miejsce w półfinale + 2 miejsce w finale A

3. Krystian Gręda (Polska) 10 (3,2,2,3) +1 miejsce w półfinale + 3 miejsce w finale A

4. Karel Průša (Czechy) 11 (3,2,3,3) + 2 miejsce w półfinale + defekt w Finale A

5. Mykhailo Tymoshchuk (Ukraina) 9 (3,2,2,2) + 4 miejsce w półfinale + 1 miejsce w finale B

6. Jekabs Gusts (Łotwa) 8 (t,2,3,3) + 3 miejsce w półfinale + 2 miejsce w finale B

7. Maksymilian Pawelczak (Polska) 8 (0,3,3,2) + 3 miejsce w półfinale + 3 miejsce w finale B

8. Dominik Hrbek (Czechy) 9 (3,1,3,2) + 4 miejsce w półfinale + 4 miejsce w finale B

Damirs Filimonovs (Łotwa) 7 (2,2,2,1)

Matĕj Frýza (Czechy) 8 (2,3,1,2)

Makar Levishyn (Ukraina) 6 (2,1,w,3)

Frido Viidas (Estonia) 7 (1,3,2,1)

Lester Matthijssen (Holandia) 6 (1,3,2,w)

Niek Meijerink (Holandia) 7 (2,1,1,3)

Avi Silvar (Estonia) 4 (2,0,1,1)

Vasyl Zlaman (Ukraina) 5 (w,2,3,0)

Wiktor Andryszczak (Polska) 3 (0,1,0,2)

Kevin Nycz (Polska) 4 (1,1,1,1)

Petr Marek (Czechy) 3 (1,0,1,1)

Tim Widera (Niemcy) 3 (2,0,w,1)

Otto Raak (Finlandia) 2 (1,1,0,0)

Kristians Murnieks (Łotwa) 1 (1,0,0,0)

Volodymyr Zlaman (Ukraina) 1 (d,w,1,w)

Levin Cording (Niemcy) 0 (0,0,0,0)