Greg Hancock to niekwestionowana legenda sportu żużlowego. Amerykanin przez wiele lat był czołowym zawodnikiem najlepszej ligi świata. Na swoim koncie ma także 4-tytuły mistrza świata. Co ciekawe trzy z nich osiągnął mając na karku ponad 40 lat. To niebywały wyczyn. Koniec kariery przyszedł nagle. Wszystko spowodowała choroba jego żony. To dlatego postanowił zakończyć sportową karierę. 53-latek wciąż żyje żużlem. Ikona znalazła kolejne zatrudnienie.