​Żużel. Wielka mobilizacja środowiska żużlowego. Wszyscy chcą pomóc bratanicy sędziego Słupskiego

Sędziowie żużlowi przekazali gadżety na aukcję charytatywną, z której dochód będzie przeznaczony dla leczenie Niny Słupskiej. Dziewczynka choruje na SMA, zdiagnozowano u niej rdzeniowy zanik mięśni. Niezbędna jest w tym przypadku bardzo kosztowna terapia genowa. Koledzy po fachu Pawła Słupskiego pokazali godną pochwalenia solidarność w tej wyjątkowej sytuacji.





Jak informuje PGE Ekstraliga, udało się już zebrać kwotę miliona złotych, która robi wrażenie. Potrzeba jednak więcej pieniędzy. - Szansą na ratunek dla Ninki jest terapia genowa. Pomyśleliśmy w PGE Ekstralidze, że wspólnie z żużlowymi sędziami możemy pomóc - tłumaczy Przemysław Szymkowiak z PGE Ekstraligi. - Działamy w koordynacji z GKSŻ i PZM. Arbitrzy nie tylko przekazali na licytacje fantastyczne przedmioty, ale także pokazali solidarność, a przede wszystkim wszyscy chcą pomóc Ninie.

Sędziowie żużlowi postanowili więc przekazać przedmioty, które zostaną wylicytowane. Dochód z tejże licytacji trafi oczywiście do bratanicy Pawła Słupskiego. Większość rzeczy jest co jasne związanych z żużlem, ale są też ciekawostki spoza świata speedwaya. Krzysztof Meyze na przykład pokazał swój niemały talent do rzeźbienia w drewnie, o którym mało kto wie. Sędzia przekazał na licytację przedmioty wyrzeźbione własnoręcznie.

Przykładowe przedmioty ofiarowane na aukcje przez sędziów:

Bartosz Ignaszewski - plastron z meczu Polska-Reszta Świata z 2015 roku Andreasa Jonssona i historyczny proporczyk Unii Leszno.

Tomasz Fiałkowski - plastron GTŻ-u Primus Grudziądz z 2003 roku z autografami Wojciecha Żurawskiego, Pawła Staszka, Piotra Markuszewskiego oraz Roberta Kempińskiego.

Paweł Palka - pamiątkowy talerz klubu KSM Krosno, oryginalna szarfa za zdobycie tytułu I Vice-mistrza Federacji Stal na żużlu z 1973 roku, gogle żużlowe z lat 90-tych używane przez zawodników Włókniarza Częstochowa, oryginalny afisz zawodów żużlowych Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu.

Rafał Kobak - kurtka reprezentacji Polski otrzymana od Marka Cieślaka, w której zdobył Drużynowy Puchar Świata w Manchesterze w 2016 roku (fizycznie taką kurtkę miał na sobie podczas wspomnianych zawodów) oraz książka "Pół wieku na czarno" z dedykacją od Marka Cieślaka.

Grzegorz Sokołowski - zestaw odzieżowy sędziego (marynarka, koszula, t-shirt, kurtka/polar), list gratulacyjny - lider rankingu sędziów sportu żużlowego w sezonie 2019, Ilustrowane opracowanie pt. "70 lat Polskiego Związku Motorowego" (ok. 270 stron).

Krzysztof Meyze - marynarka sędziego, własnoręcznie wykonane rzeźby w drewnie, koszulka z meczu charytatywnego dla Tomasza Golloba.

Marek Wojaczek - książka "Granatowomarynarkowe zapiski" z autografem + koszula i kurtka z logo FIM używane na zawodach międzynarodowych.

Artur Kuśmierz - obracalny/przesuwalny kalendarz wydany z okazji FIM Speedway Grand Prix na lodzie - Togliatti z autografem sędziego.

Piotr Lis - nowe i oryginalnie zapakowane słuchawki Jabra Halo Fusion (zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth, który płynnie przełącza pomiędzy odtwarzaniem muzyki i prowadzeniem rozmów)

Remigiusz Substyk - plastron Nickiego Pedersena z Turnieju o Koronę Bolesława Chrobrego z 2018 roku i program z tych zawodów.

Ryszard Bryła - koszula i koszulka polo komisarza technicznego, koszulka polo sędziego dwie sztuki, odznaka członkowska i brelok ze szkła grawerowanego Stowarzyszenia Sędziów Żużlowych, puchar - Unijne Żużlowe Talenty Europy - Wawrów 2004 rok, kubek - FIM Złote Trofeum 125cc - Toruń 2016 rok.

