Żużel. Ważna umowa Sparty! Zostaje sponsor warty miliony

Gdy mówi się o wrocławskim klubie, nazwa "Betard" przychodzi wręcz automatycznie. Nie ma w tym nic dziwnego. Współpraca obu podmiotów trwa nieprzerwanie od 2010 roku. W tym czasie Sparta wielokrotnie stawała na podium PGE Ekstraligi, choć nigdy nie zdołała osiągnąć tego najważniejszego - mistrzostwa. Mimo tego zespół regularnie zasilały czołowe nazwiska.

Poza brakiem końcowego sukcesu współpraca między podmiotami przebiega wzorowo. Tym samym obie strony postanowiły ją kontynuować. Sparta ogłosiła, że Betard zostaje z klubem na kolejne trzy sezony. Oczywiście nadal firma pozostanie sponsorem tytularnym wrocławian.

Dla zespołu ma to wartość nie tylko symboliczną. Betard to najlepszy sponsor w polskim żużlu. Co roku klub otrzymuje wpływy przekraczające milion złotych. Nikt takich pieniędzy w żużlu nie daje. Marzeniem wszystkich prezesów jest otrzymywanie od sponsora tytularnego tego typu dotacji. Nikt jednak nie jest skory aż tak mocno inwestować w dyscyplinę. Betard z kolei nie szczędzi grosza, a to pozwala wrocławianom m.in. utrzymywać gwiazdorski skład.