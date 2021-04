PZM przestrzega zawodników, by uważali, czym leczą przeziębienie, grypę, a także COVID-19. Łagodną infekcję koronawirusa można zwalczyć ogólnie znanymi i dostępnymi lekami przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi. Trzeba jednak uważać, żeby przy okazji nie przyjąć substancji zabronionej i nie wpaść na dopingu. POLADA 6 kwietnia zaktualizowała przepisy.

Koronawirus nie zwalnia tempa, a klimat mamy ostatnio taki, że sprzyja on również przeziębieniom. PZM ostrzega zawodników, by zwracali uwagę na to, czym się leczą. Związek odsyła do zaktualizowanej listy substancji zabronionych. Przypomina równocześnie, że jeśli ktoś musi przyjąć lek zawierający taką substancję, to powinien złożyć wniosek o TUE. Jest to de facto zgoda na przyjęcie zabronionego środka w celach terapeutycznych.

Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej wyjaśnia szczegółowo, jak to działa: - W przypadku, gdy lek zawiera substancje zabronione, zawodnik zgodnie z przepisami może go zastosować po otrzymaniu zgody od Komitetu TUE, który funkcjonuje przy POLADA. W wyjątkowych okolicznościach po spełnieniu rygorystycznych warunków, gdy lek należy podać tu i teraz, bo występuje zagrożenie zdrowia i życia, komitet może wystawić tzw. wsteczne TUE - informuje Rynkowski.

Na te leki żużlowcy muszą uważać



Na jakie leki powinni uważać żużlowcy? - Na rynku farmaceutycznym jest wiele leków, dostępnych także bez recepty, które zawierają substancje dopingujące. Część z nich jest powszechnie znana i stosowana, na przykład w przypadku bólu, przeziębienia lub alergii. Mają postać tabletek, kapsułek, kropli do nosa lub oczu, aerozoli czy maści. Zdarza się, że skład leków istotnie różni się, mimo podobieństwa nazwy preparatów - mówi doktor nauk farmaceutycznych Andrzej Pokrywka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Niektóre produkty lecznicze, wykorzystywane w łagodzeniu objawów przeziębienia czy grypy, oprócz substancji o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, zawierają także pseudoefedrynę, która jest zabroniona podczas zawodów - kontynuuje Pokrywka. - Wówczas można przyjmować preparaty typu Ibuprom czy Aspirin, ale Ibupromu Zatoki lub Aspirin Complex Hot już nie.

Przy ustalaniu farmakoterapii zawsze powinno się poinformować lekarza, że jest się sportowcem, aby sprawdzić, czy zastosowanie danego leku jest zgodne z przepisami antydopingowymi. W przypadku wątpliwości można to zrobić za pomocą specjalnej bazy leków na stronie POLADA.

