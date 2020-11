Żużel. W Poznaniu solidnie. O awansie mogą jednak zapomnieć. Nie pomoże im w tym nawet współpraca ze Stalą (plusy i minusy giełdy)

SpecHouse PSŻ Poznań od powrotu na ligowe tory w sezonie 2017 rokrocznie buduje skład oparty na młodych i perspektywicznych zawodnikach. Nie inaczej było i tym razem. Przed „Skorpionami” bardzo ciężkie wyzwanie, ponieważ inne kluby dokonały ogromnych wzmocnień. O powtórzenie trzeciego miejsca na koniec rozgrywek będzie piekielnie ciężko.

PLUSY

Doświadczenie

W zespole ze stolicy Wielkopolski na kolejny sezon pozostanie Kevin Woelbert. Niemiec jest gwarantem dobrych i solidnych występów od pierwszego do ostatniego meczu. Udowadnia to jego średnia. 31-latek co roku znajduje się wśród najlepszych jeźdźców 2. Ligi Żużlowej. Reprezentanta naszych zachodnich sąsiadów wspomoże znacznie bardziej doświadczony Tero Aarnio. Żużlowiec pochodzący z Finlandii z niejednego pieca chleb jadł i w trudnych chwilach może okazać się na wagę złota

Współpraca ze Stalą Gorzów

W niedawno zakończonym sezonie absolutną rewelacją najniższej klasy rozgrywkowej okazał się Marcus Birkemose. Duńczyk wypożyczony ze Stali Gorzów w swoim debiucie na polskich torach wykręcił średnią 2,225, będąc jednocześnie liderem całego zespołu. Poza 17-latkiem na pozycji młodzieżowca w Poznaniu występował również Wiktor Jasiński. Włodarze ekipy z Wielkopolski już pochwalili się wzmocnieniem w postaci Rafała Karczmarza. Wychowanek Stali podobnie jak reprezentant kraju Hamleta może okazać się jedną z większych niespodzianek ligi. Świeżo upieczony senior swój ogromny potencjał pokazał w wielu meczach PGE Ekstraligi.

Duńskie talenty

W kadrze SpecHouse PSŻ-u Poznań znalazło się aż trzech młodych Duńczyków. Barwy "Skorpionów" przywdzieją Jonas Seifert-Salk, Benjamin Basso oraz Matias Nielsen. Szczególne nadzieje kibice wiążą w pierwszym z wyżej wymienionych zawodników. 20-latek to multimedalista zarówno światowych, jak i europejskich czempionatów w swojej kategorii wiekowej. Nie bez szans są jego pozostali rodacy. Nielsen to przecież aktualny wicemistrz Danii do lat 21.

MINUSY

Wychowankowie

To właśnie dla swoich, lokalnych zawodników kibice często zasiadają na trybunach i dopingują ukochany klub. W składzie "Skorpionów" na sezon 2021 zabrakło wychowanków. Pozycję juniora obsadza tylko Kacper Kłosok, który swoją przygodę na żużlu rozpoczynał w Rybniku. Z pewnością drugim młodzieżowcem będzie ktoś z Gorzowa. Najprawdopodobniej szansę w drugiej lidze otrzyma Kamil Pytlewski, choć jest to jeszcze nic pewnego.

Rozdwojony trener

Drugi sezon z rzędu w Poznaniu spędzi Piotr Paluch. Poprzedni zakończył z przyzwoitym wynikiem. W Wielkopolsce nie liczono na nic więcej. Jeżeli jednak "Skorpiony" wkrótce będą chciały powalczyć o wyższe miejsca, włodarze muszą poważnie zastanowić się nad sztabem szkoleniowym. Aktualnie Paluch poza funkcją szkoleniowca w Poznaniu zajmuje się również gorzowskimi juniorami i jak tylko może wspomaga Stanisława Chomskiego w prowadzeniu pierwszego zespołu. Żeby jechać o najwyższe laury, trener musi być skupiony tylko na jednej rzeczy.