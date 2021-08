Żużel. W Polsce gładko jak na stole, u nich gwoździe i trawa, a nikt problemu nie robi

W 2019 roku uczestnicy Złotego Kasku w Pile zaprotestowali przed zawodami, bowiem odkryli, że z bandy na prostej wystają gwoździe. Stanowiło to oczywiste zagrożenie, choć zawodnicy zostali skrytykowani. W mieście tego dnia panowała idealna pogoda i wielu kibiców wyszło ze stadionu wściekłych. W Polsce takie przygotowanie obiektu do rzecz nie do pomyślenia, ale w innych krajach już całkiem normalna. Słabsi zawodnicy z Czech czy Słowenii mówią o gwoździach wystających z bandy w Żarnowicy i Gyuli i uśmiechają się pod nosem. - W trakcie jazdy się o tym nie myśli, a ryzyko jest małe - słyszymy. Istotną rzeczą jest tutaj zapewne również klasa uczestników danych zawodów. Innych warunków oczekuje 18-letni Węgier, a innych mistrz świata.

We wspomnianej Żarnowicy problemem jest również nawierzchnia. Podczas rozgrywanego ostatnio turnieju GP Challenge zawodnicy dosłownie walczyli z torem w każdym biegu. Chris Holder wskutek kolein stracił szansę na awans do przyszłorocznego cyklu. Wiele biegów miało przypadkowe rezultaty tylko dlatego, że ktoś nagle spadł z pierwszej pozycji na czwartą. W pewnym momencie na drugim łuku zrobiła się taka dziura, że wszyscy trzymali się około 2 m od krawężnika, byle tylko tamtędy nie przejeżdżać. Gdyby takie zawody odbywały się w Polsce, zapewne momentalnie by je przerwano. Na torze pojawiłby się ciężki sprzęt, który tak długo równałby nawierzchnię, aż ta nadawałaby się do bezpiecznej jazdy. W Żarnowicy bezpiecznie nie było.





Trawa na torze, choć to nie grass track

Rzućmy okiem na zdjęcia z meczów ligi duńskiej, rozegranych w zeszłym tygodniu. Widzimy walkę zawodników na ciasnym, wąskim, technicznym torze, z którego wyrasta... trawa. Pod bandą mamy około 30-centymetrowy pas zieleni. Niektóre rośliny są na tyle wysokie, że sięgają do połowy wysokości płotu. Nie stanowi to zagrożenia dla uczestników rywalizacji, ale wygląda - delikatnie rzecz ujmując - mało poważnie. W Skandynawii mają inne podejście do żużla, tam jest to jeden wielki piknik, ale tak czy inaczej porównując to do znanych nam warunków, jest to dość szokujący obrazek.



Należy się zastanowić, której z tych skrajności bliżej jest do szeroko pojętej normy. Z jednej strony wiecznie twarde i gładkie tory w Polsce sprzyjają bezpieczeństwu, ale rozleniwiają młodych zawodników, którzy jadąc później na zawody w innym kraju mają wielkie problemy z płynnością jazdy. Zwracał na to uwagę w ostatnim czasie choćby Bogusław Nowak, pierwszy trener Bartosza Zmarzlika.



Z drugiej strony metalowe elementy wystające z band stanowią wielkie zagrożenie, choć zawodnicy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Temat trawy na torze jest już wyłącznie kwestią wizerunkową i nie ma przełożenia na sprawy sportowe. Kluczową rzeczą jest tutaj to, jak w danym kraju traktuje się żużel. W Polsce idą na niego ogromne pieniądze, więc musi być solidnym produktem. W Danii czy na Węgrzech jest już zupełnie inaczej.