Żużel. W Ostrowie muszą trzymać kciuki, żeby Grand Prix nie zaszkodziło Berntzonowi. Juniorzy powinni zrobić różnicę (oceniamy siłę drużyn)

Arged Malesa TŻ Ostrovia wzmocniła się m.in. Oliverem Berntzonem. Szwed w następnym sezonie będzie ścigał się w Grand Prix. Starty w tym elitarnym cyklu czasami negatywnie odbijają się na występach ligowych. W Ostrowie muszą trzymać kciuki, żeby w tym przypadku było inaczej. Róznicę zrobić powinni juniorzy, dobrym zakupem jest także Daniel Kaczmarek.

Wspólnie z Jackiem Frątczakiem oceniamy siłę drużyn eWinner 1. Ligi. Tym razem przyglądamy się kadrze Arged Malesa TŻ Ostrovii.

Seniorzy - ocena 5

- Uzasadnienie jest stosunkowo proste - seniorzy z Ostrowa mają doświadczenie. Chociażby po stronie Tomasza Gapińskiego są sukcesy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Idziemy dalej. Adrian Cyfer trochę ku naszemu zaskoczeniu odnalazł się w tym zespole. Zaufano mu, dostał szansę, pojechał niezle w poprzednim sezonie, czym tylko potwierdził, że jest solidnym zawodnikiem. Pamiętajmy, że w młodości też nie miał łatwego życia. Jeździł w Gorzowie u boku Bartosza Zmarzlika. Wcale nie jest tak, że jest obszar do rozwoju dla dwóch żużlowców. Mimo wszystko się odnalazł, kontynuuje karierę, jest dobrym startowcem. Potrafi również dograć sprzęt. Do tego jest jeszcze jedna z najmocniejszych formacji zagranicznych w eWinner 1. Lidze. Nicolai Klindt ma za sobą kolejny rewelacyjny sezon. Mam nadzieję, że Grand Prix nie zaszkodzi Oliverowi Berntzonowi, bo z tym bywa różnie.

U24 - ocena 4

- Na pozycji zawodnika do lat 24 będzie startował Daniel Kaczmarek. Mam do niego sentyment, bardzo dobrze się znamy. Mogę powiedzieć tak - ten zawodnik jest obdarzony świetnym startem, ma jeden z najlepszych momentów startowych w całym polskim żużlu. Mówię to przez cienia przesady. Potrzebuje tylko spokojnej głowy i regularnych występów. Biorąc pod uwagę jego potencjał oraz słaby poprzedni sezon, nie mogę dać mu wyższej noty, ale on sobie poradzi.

Juniorzy - ocena 5

- Jeżeli zanotują progres, to mogą być mocni jak na pierwszoligowe warunki. Co prawda nie będą jechali po "dwucyfrówki" w każdym spotkaniu, ale "piątka" im się należy.

U23 - ocena 4

- Patrick Hansen to kolejny zawodnik z dużym potencjałem. Zobaczymy jednak, jak zaadoptuje się do nowego środowiska oraz do wyższej ligi.

Menedżer - ocena 5

Powiem tak. Mariusz Staszewski był bardzo chwalony po sezonie 2019, kiedy poprowadził ostrowian do spotkań barażowych o awans do PGE Ekstraligi. Później natomiast skład się znacznie nie zmienił, a wyniki poszły diametralmnie w w dół. Przede wszystkim trenera ocenia się przez pryzmat pracy z juniorami, bo ona jest niezwykle ważna. W meczach jednak zdarzają mu się błędy, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny. W związku z tym uważam, że nie może być najwyższej noty.

SUMA: 23