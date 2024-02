Żużel. W co gra Nicki Pedersen? "To nieprawda"

Duńczyk stracił pracę w PGE Ekstralidze pierwszy raz od ponad dwudziestu lat. Utytułowany żużlowiec jest teraz największą gwiazdą Metalkas 2. Ekstraligi. Przed podpisaniem kontraktu w Rzeszowie był łączony z jeszcze kilkoma klubami, m.in. z H. Skrzydlewska Orłem oraz Abramczyk Polonią. Później do gry miał wejść jeszcze ośrodek z Poznania, który rzutem na taśmę zachował status klubu z drugiego szczebla rozgrywkowego (PSŻ po rezygnacji Trans MF Landshut Devils został zaproszony do dalszych startów).



Prowadzący prezentację drużyny w Galerii Rzeszów Mateusz Kędzierski zdradził, że Pedersen na Gali PGE Ekstraligi 2023 powiedział mu o ofercie z PSŻ-u. Do kontaktu doszło już po zawarciu porozumienia ze Stalą. Propozycja z Poznania miała być nawet lepsza pod względem finansowym. Poprosiliśmy o komentarz prezesa Jakuba Kozaczyka do tej historii.