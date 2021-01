​Żużel. W Abramczyk Polonii nie chcieli zawodników odcinajacych kupony. Powoli pojawiają się myśli o PGE Ekstralidze

Lech Kędziora został nowym trenerem Abramczyk Polonii. - To klub z ambicjami - skomentował szkoleniowiec bydgoszczan. Nad Brdą powoli pojawiają się myśli o PGE Ekstralidze. - Nie mówimy, że w tym roku awansujemy, jednak jeżeli będzie to możliwe, to będziemy chcieli tam się znaleźć - dodał menedżer Krzysztof Kanclerz.

O przenosinach Lecha Kędziory do Abramczyk Polonii Bydgoszcz spekulowano już w listopadzie. Klub znad Brdy potwierdził doniesienia medialne w noworoczny poranek. - Jest to młody zespół. Takie połączenie młodości z rutyną. Polonia to klub z ambicjami, co pokazała w poprzednim sezonie. Teraz została jeszcze wzmocniona, mamy aspiracje walczyć o jak najlepsze miejsce w rozgrywkach eWinner 1. Ligi - powiedział Kędziora w rozmowie z PoloniaTV.

Z bydgoszczanami pożegnali się tacy zawodnicy jak Kamil Brzozowski, Kai Huckenbeck, Troy Batchelor, Matic Ivacic, Tomasz Orwat czy Mateusz Jagła. W ich miejsce sprowadzono Adriana Gałę oraz Wadima Tarasienkę. Dużym sukcesem działaczy było zatrzymanie Grzegorza Zengoty. - Skład jest młody i waleczny. Taki skład budowaliśmy, nie chcieliśmy zawodników odcinajacych kupony, którzy dążyliby tylko do emerytury - stwierdził menedżer Krzysztof Kanclerz.

Abramczyk Polonia w niedalekiej przyszłości chciałaby awansować do PGE Ekstraligi. - Chcieliśmy zawodników wspinających się w swoich karierach do góry. Nie będziemy pompować balonika, aczkolwiek taki klub jak Polonia Bydgoszcz zasługuje na walkę w PGE Ekstralidze. Ten cel musimy w najbliższym czasie zrealizować. Nie mówimy, że w tym roku awansujemy, jednak jeżeli będzie to możliwe, to będziemy chcieli tam się znaleźć. Realnym celem dla naszej drużyny jest pierwsza czwórka - zaznaczył syn Jerzego Kanclerza, prezesa i właściciela bydgoszczan.

Abramczyk Polonia na inaugurację eWinner 1. Ligi podejmie Arged Malesa TŻ Ostrovię (3-5 kwietnia). "Gryfy" w poprzednim sezonie - jako beniaminek - rzutem na taśmę utrzymały się na pierwszoligowych torach, a do 2. Ligi Żużlowej ostatecznie spadł Lokomotiv Daugavpils.

