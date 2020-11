Żużel. Vaclav Milik zawodnikiem MR Solar Falubaz Zielona Góra

W ostatnim dniu okienka transferowego Vaclav Milik związał się kontraktem warszawskim z klubem z Zielonej Góry. Dzięki temu żużlowiec zyskuje czas na znalezienie nowego pracodawcy, nie tracąc przy tym licencji. Kontrakt warszawski to umowa bez gwarancji startowych i finansowych.

Kamil Hynek, Interia: Czy nie miał pan żadnych ofert z innych klubów ?

Vaclav Milik, żużlowiec RM Solar Falubazu: Ofert było dużo, szczególnie z pierwszej ligi, ale był bardzo ograniczony kontakt z prezesem PGG ROW-u Krzysztofem Mrozkiem. Do końca nie wiedziałem, czy będę mu potrzebny w Rybniku, czy może będę mógł iść na wypożyczenie. Jak dostałem informację, że mogę odejść, to było już zdecydowanie za późno, bo każdy klub już miał zbudowana drużynę. A przecież nie mogłem dogadywać się na sto procent z innym klubem mając ważny kontakt z Rybniku. Balem się, żeby później nie było żadnych kar. Dlatego czekałem do końca.

Według przepisów, w trakcie obowiązywania ważnego kontraktu, po spadku drużyny, należy tylko dostosować umowę do warunków pierwszoligowych.

Tak, natomiast pod koniec okienka dostałem informację, że w Rybniku nie będzie dla mnie pieniędzy za podpis i tylko kontrakt warszawski jest możliwy. To chyba nie jest zgodne z prawem, bo kontrakt był jednak ważny. Jeśli bym jednak wojował, to pewnie nie wyjechałbym w żadnym meczu i jeszcze może został zablokowany na wypożyczenie. Dlatego załatwiliśmy to za porozumieniem stron. I dobrze.

To jak znalazł się Pan w Falubazie?

Powiedziałem prezesowi Mrozkowi, ze w związku z ta sytuacją rozwiązujemy kontrakt całkowicie. Załatwiliśmy papiery i dogadałem się w Falubazie.

A dlaczego akurat Falubaz ?

Mam tam zaufanych ludzi i tak po prostu wyszło, z czego bardzo się cieszę.

W jakich relacjach zakończyła się współpraca z prezesem Mrozkiem?

W normalnych i bardzo dziękuję klubowi i kibicom za cały sezon spędzony w Rybniku.

Wiec jakie plany na przyszłość?

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli się nic nie zmieni, to będę trenował z drużyną z Zielonej Góry. Na pewno będę w pełni gotowy do sezonu. I jeszcze udowodnię, na co mnie stać na torze. A co się wydarzy w okienku transferowym przed sezonem, to czas pokaże...