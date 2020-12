Żużel. Unia Tarnów. Miesiąc z deszczu pod rynnę. Ekspert ma inne zdanie

Paweł Miesiąc chce zapomnieć o sezonie 2020. Rywalizacja o miejsce w składzie Motoru Lublin zakończyła się dla niego sportowym zjazdem. Złośliwi mówią, że przenosząc się do Unii Tarnów, wpadł z deszczu pod rynnę, bo tam też jest nadmiar zawodników.

Unia Tarnów po kiepskim sezonie mocno się zmieniła. W klubie jest kilku nowych zawodników. Jednym z nich jest Paweł Miesiąc, który słynie z dobrej jazdy na dystansie, a tor w Tarnowie walce raczej nie sprzyja. Żużlowiec może mieć problem? Inne zdanie ma w tej sprawie Wojciech Dankiewicz.

- Będzie naładowany tym, że mu nie wyszło w tym roku w PGE Ekstralidze. Na pewno będzie chciał się pokazać i ja wierzę w to, że będzie mocny. Tarnowski tor powinien mu sprzyjać. Mówią, że on jest dla startowców, ale wszystko zależy od tego, jak zostanie przygotowany. Ja pamiętam taki czas, gdy robiono go tak, że można było wykorzystać długie proste do wyprzedzania. On będzie miał dobry sprzęt, więc ma szansę zabłysnąć - uważa ekspert stacji nSport+ w rozmowie z portalem polskizuzel.pl

Poza Miesiącem sięgnięto również między innymi po Nielsa Kristiana Iversena. Duńczyk to klasa sama w sobie. Jeszcze kilka tygodni temu rywalizował w cyklu Speedway Grand Prix. Teraz otrzyma szansę odbudowania się w pierwszej lidze. - Mistrz Danii, uczestnik Grand Prix, który w tym roku miał słabszy sezon z powodu kontuzji. Wielki pechowiec, któremu zejście do pierwszej ligi powinno jednak pomóc wylizać rany. Będzie znakomitym uzupełnieniem tej drużyny. On potrafi też zawalić mecz, ale na poziomie eWinner 1. Ligi na pewno mu się to nie przytrafi - zakończył Dankiewicz.

