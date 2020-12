​Żużel. Unia Tarnów. Były trzy tytuły, dream-team z Gollobami. Kibice mają co wspominać

Unia Tarnów na początku XXI wieku zaliczała się do najlepszych klubów w Polsce. O dawnej potędze pozostały już tylko wspomnienia. Obecnie ośrodek z Małopolski nie jest tak poukładany jak kiedyś. Do perfekcji naprawdę wiele brakuje.

NAJWIĘKSZE SUKCESY.

Unia Tarnów w swojej historii trzykrotnie zdobyła mistrzostwo Polski - wszystkie w XXI wieku. Do tytułów w latach 2004 i 2005 tarnowian poprowadził prezes Szczepan Bukowski, który nagle zmarł w 2007 roku. Trzeci triumf - w sezonie 2012 - to dzieło Agaty Mróz. Popularne "Jaskółki" mają na swoim koncie także srebro (1994) oraz trzy brązowe medale (2013, 2014, 2015). Obecnie ośrodek z Małopolski nie jest tak poukładany jak kiedyś, do perfekcji naprawdę wiele mu brakuje. Prędko nie wróci na podium.

W Mościcach wychowali naprawdę wielu klasowych młodzieżowców. Kiedy szkolenie nie szło zgodnie z planem, to potrafili wyłożyć niezłą kasę, by sprowadzić juniorów z zewnątrz. Te działania doprowadziły do zdobycia łącznie dziewięciu medali w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów - cztery złota, trzy srebra, a także dwa brązowe. Każdy możliwy medal tarnowianie zgarnęli również w parach - zarówno seniorskich, jak i juniorskich. Klub z wielką tradycją i sukcesami.

NAJWAŻNIEJSZE DATY.

1994 - Wtedy "Jaskółki" zdobyły swój pierwszy medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Co prawda nie udało się im sięgnąć po złoto, jednak srebro było ogromnym osiągnięciem.

1996 - To rok, w którym Unia Tarnów spadła do niższej klasy rozgrywkowej. Wszystko rozleciało się na siedem lat, wszystko praktycznie trzeba było budować od zera. Po kilku chudych sezonach, następnie jednak przyszły tłuste.

2004, 2005, 2012 - To, co nie powiodło się w 1994 roku, powiodło się dekadę później. Kibice z Tarnowa najmilej wspominają sezony 2004, 2005 i 2012, bo wtedy Jaskółki zostawały najlepszym zespołem w kraju.

NAJWAŻNIEJSI ZAWODNICY.

Tony Rickardsson i Tomasz Gollob. Dwaj wielcy mistrzowie poprowadzili tarnowian do dwóch tytułów. Szwed jeździł w Unii w latach 2004-2006 i w każdym sezonie uzyskiwał wysokie średnie biegowe - 2.625, 2.338, 2.448. Aż szkoda, że skończył karierę tylko w wieku 36 lat. Tomasz Gollob reprezentował "Jaskółki" o krok dłużej i również cały czas utrzymywał naprawdę świetną dyspozycję. Rickardsson w dodatku był jeszcze żużlowcem Unii w 1994 roku, kiedy doprowadził do srebra. Jako młody zawodnik właśnie w Tarnowie świętował swój pierwszy z tytułów mistrza świata.

Janusz Kołodziej. Najwybitniejszy wychowanek w historii, autor wszystkich trzech mistrzostw Polski. Dwa zdobył jeszcze jako młodzieżowiec, ale już wtedy potrafił wygrać z każdym. Kołodziej jest uwielbiany przez tarnowskich kibiców, to pozytywna osoba, a takie zawsze zasługują na szczególny szacunek. Wielu żałuje, że w ostatnich sezonach nie było mu dane startować w macierzystym klubie, lecz teraz punktuje dla Fogo Unii Leszno.

Miłe wspomnienia pozostawił po sobie Jacek Rempała, czyli jeden z symboli srebra z 1994 roku. Unia sensacyjnie zdobyła medal najmłodszym składem w lidze. Doskonałym nauczycielem dla młodszych żużlowców był Greg Hancock. Obok Amerykanina należy przypomnieć zasługi Martina Vaculika. Słowak spędził w Małopolsce sześć lat (2010-2015). W tym okresie Unia zdobywała medale, co tylko wzmocniło sympatię kibiców z Tarnowa do tego zawodnika. Nie można też zapomnieć, że pierwszym wychowankiem Unii - który zdobył tytuł Indywidualnego Mistrza Polski - był Zygmunt Pytko (1967 Rybnik). Nieprzerwalnie przez całą karierę jeździł w Mościcach.

NAJWAŻNIEJSI LUDZIE.

O wkładzie nieodżałowanego Szczepana Bukowskiego już pisaliśmy, wielkie zasługi ma też Grzegorz Ślak. Unia Tarnów jako beniaminek w 2004 roku wygrała zmagania w elicie, sezon później "Jaskółki" obroniły tytuł za kasę Ślaka z Rafinerii Trzebinia (kontrakty Rickardssona, Golloba). Do klubowej kasy wpływała fortuna. Zbigniew Rozkrut natomiast wprowadził Unię do zupełnie innego świata. Nie da się jeszcze wymazać świetnej trenerskiej pracy Mariana Wardzały.

CO TERAZ?

Unia Tarnów w sezonie 2021 wystąpi na torach eWinner 1. Ligi. Menedżerem drużyny jest były sędzia - Tomasz Proszowski. Zespół z Małopolski reprezentować będą tacy zawodnicy jak Niels K. Iversen, Rohan Tungate czy Paweł Miesiąc. Bez wątpienia są to największe strzelby. Na co stać ekipę "Jaskółek"? Jeżeli finanse nie staną na przeszkodzie, to miejsce w play-offach to całkiem realny cel.