​Żużel. Unia może wskoczyć na autostradę do play-off. To będzie przedsmak finału?

We Wrocławiu leszczynianie przegrali ledwie 43:47, więc gdyby w niedzielę zwyciężyli z bonusem, to awans do fazy play-off będzie już praktycznie pewny. Już nie będą na drodze, a wręcz na autostradzie do gry o medale! - Play-offy będą pewne, jak się do nich dostaniemy. Nie ma co wyprzedzać faktów. Zostało nam kilka meczów i do wszystkich musimy podejść z należytą koncentracją - stwierdził asekuracyjnie trener Fogo Unii, Piotr Baron, który z tygodnia na tydzień ma coraz mniej zmartwień.

Będzie punkt odniesienia

Jeszcze niedawno bardzo duże wahania formy, a co za tym idzie, przeciętne występy, notowali liderzy zespołu: Emil Sajfutdinow i Piotr Pawlicki. W Toruniu Rosjanin zdobył jednak 9 punktów, a Pawlicki pojechał wręcz genialnie, wygrywając indywidualnie cztery biegi i gromadząc aż 13 punktów. - Powoli się to wszystko dociera. Zobaczymy jak wszyscy wypadniemy na tle tak klasowego rywala jak Sparta. To moim zdaniem aktualnie najmocniejszy zespół w lidze. U siebie jadą fenomenalnie, a na wyjazdach bardzo dobrze. Mecz z nimi będzie dla nas ważnym punktem odniesienia - stwierdził szkoleniowiec Fogo Unii.

Spotkają się w finale?

W poprzednich latach za sukcesami jego drużyny stał głównie brytyjski tuner, Ashley Holloway. Teraz większość jego podopiecznych korzysta z usług innych inżynierów. - Jeździ na jego silnikach Janusz Kołodziej, mają je też juniorzy: Kacper Pludra i Damian Ratajczak. Pozostałym nie do końca w tym roku pasowało, więc zdecydowali się na zmiany. Każdy szuka, żeby mieć jak najlepszy sprzęt w ramie. Prosta sprawa - wyjaśnił Baron.

Według wielu ekspertów niedzielny mecz będzie przedsmakiem wrześniowego finału PGE Ekstraligi. - Życzylibyśmy sobie tego. Chcielibyśmy takiego scenariusza, ale przed nami jeszcze sporo pracy, żeby w ogóle do fazy play-off się zakwalifikować - zakończył trener mistrzów Polski.

Niedziela (4 lipca)

PGE EKSTRALIGA

FOGO UNIA LESZNO - BETARD SPARTA WROCŁAW

godz. 19:15, transmisja nSport+

FOGO UNIA: 9. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej, 11. Jaimon Lidsey, 12. Jason Doyle, 13. Piotr Pawlicki, 14. Kacper Pludra, 15. Damian Ratajczak. Trener: Piotr Baron.

BETARD SPARTA: 1. Tai Woffinden, 2. Gleb Czugunow, 3. Artiom Łaguta, 4. Daniel Bewley, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka 7. Michał Curzytek. Trener: Dariusz Śledź.

Sędziuje: Piotr Lis (Lublin).

Arkadiusz Adamczyk