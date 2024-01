Żużel. Unia Leszno wyrzuci setki tysięcy w błoto. To będzie niewypał

Te mistrzostwa pokazują wartość zawodników

- To jest trening dla zawodników w Australii. Przedłużają sobie sezon albo szybciej rozpoczynają następny, jak kto woli. Takie zawody to nic innego, jak możliwość jazdy zimą. Czy to coś pomoże? Raczej nie. Każdy zawodnik ma swoją wartość i określone możliwości. Szybsze wyjście na tor, czy jeżdżenie dłużej nic nie daje. Z całą pewnością jednak indywidualny mistrzostwa Australii pokazują wartość zawodnika i to, na co danego żużlowca stać. Jest tam parę nazwisk, które są w czołówce i to się potwierdza później w PGE Ekstralidze. Patrząc jednak na obsadę mistrzostw Australii, widać, że to już nie są ci Australijczycy, co kiedyś. Nie ma tam takich nazwisk jak Crump, Sullivan i Adams, czyli ze światowej czołówki - mówi Jan Krzystyniak, były żużlowiec m.in. Unii Leszno.