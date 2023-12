Żużel. Unia Leszno mistrzem Polski. Czy ktoś powtórzy tę serię?

Leszno to niewielkie miasto, w którym żyje niecałe 60 tysięcy mieszkańców. To właśnie tu w XXI wieku działacze Unii stworzyli potwora, który zdominował polski żużel. Nie potrzebowali do tego wcale dużych pieniędzy. To wychowankowie byli ojcami sukcesów leszczynian.

To im się zwróciło

W ostatnich kilkudziesięciu latach mało komu udawało się tak zdominać ligę, jak to zrobili 18-krotni mistrzowie Polski. W latach 2015-2020 pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski. Od 2017 roku ich seria wynosiła cztery tytuły z rzędu, co było niewiarygodnym osiągnięciem. Polityka klubu opierała się przede wszystkim na wspomnianych wychowankach. Do tego zakontraktowano kilku czołowych zawodników na świecie i klub otrzymał miano hydry.

Nie byli najbogatszym klubem

Często się mówi, że same nazwiska i pieniądze nie jeżdżą i tak też było w tym przypadku. Choć może być to dla niektórych szok, to leszczynianie nie mieli w tym czasie największego budżetu w PGE Ekstralidze. W obecnych czasach to głównie najbogatsze kluby rozdają karty, lecz jeszcze parę lat temu nie do końca tak to wyglądało. Budżet Unii wahał się od 8 do 10 milionów złotych. Jeśli chodzi o finanse wszystkich klubów, to był to wówczas średni wynik. Mimo tego działaczom udało się mądrze wydać te pieniądze i los im się odpłacił.